Podolski feiert Comeback für Gala

Samstag, 14.01.2017

In der Tabelle schiebt sich Galatasaray Istanbul (36 Punkte) vorerst an Lokalrivale Fenerbahce (35) vorbei auf Platz zwei, Fener kann am Sonntag (17 Uhr) mit einem Sieg gegen Adanaspor aber wieder vorbeiziehen. Tabellenführer bleibt Istanbul Basaksehir (39), das sich klar mit 5:0 (2:0) gegen Kayserispor durchsetzte.

Lukas Podolski im Steckbrief