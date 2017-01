Podolski: China-Wechsel? "Weiß von nichts"

Sonntag, 08.01.2017

"Gerüchte gibt es immer. Die wird es auch in den nächsten Jahren geben", sagte Podolski Sky Sport News HD. "Ich weiß von nichts, trainiere morgen wieder bei Istanbul und dann geht es weiter", so der 31-Jährige weiter.

Levent Nazifoglu, Vorstandsmitglied bei Galatasaray, hatte am Samstag noch davon gesprochen, dass sich der Transfer "in der Abschlussphase" befinde. Dem widersprach Podolski nun mit seinen Aussagen jedoch.

Berichte über einen Wechsel des ehemaligen deutschen Nationalstürmers ins Reich der Mitte hatte es in den letzten Tagen vermehr gegeben. Ein von der Hürriyet verbreitetes angebliches Zitat Podolskis, dass er bei einem entsprechenden Angebot Istanbul verlassen würde, hatte der Linksfuß via Twitter dementiert: "Glaubt diesen Lügen nicht!", schrieb er.

Podolski war 2015 vom FC Arsenal in die Türkei gewechselt. In der aktuellen Saison hat er in zwölf Pflichtspielen bisher sechs Tore für Galatasaray erzielt.

