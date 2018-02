Leon Goretzka mit dem FC Schalke 04 im DFB-Pokal-Halbfinale: "Berlin ist unser aller Ziel"

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Fed Cup Sa 10.02. Fed Cup en masse: Alle Spiele im Superfeed Indian Super League Kalkutta -

Der FC Schalke 04 ist nur noch einen Sieg vom DFB-Pokal-Finale in Berlin entfernt. Nach dem 1:0-Halbfinal-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg sprach Mittelfeldspieler Leon Goretzka vor den Medienvertretern über die Aussicht auf das Endspiel in der Hauptstadt, das Duell mit seinem künftigen Klub Bayern München und die Pfiffe gegen ihn.

Frage: Herr Goretzka, Schalke hat sich dank eines 1:0 gegen Wolfsburg ins Halbfinale des DFB-Pokals geschossen. Wie fällt Ihr Fazit des Spiels aus?

Leon Goretzka: Es fühlt sich sehr gut an, da es ein hartes Stück Arbeit war. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir extrem gut gegen den Ball gearbeitet. Leider ist es schon das ganze Jahr 2018 unser Thema, dass wir es nicht schaffen, uns nach den vielen Ballgewinnen zu belohnen und auch ein zweites oder drittes Tor nachzulegen. Es hängt da etwas am Glück und der nötigen Konsequenz. Denn dann hätten wir uns alle einen entspannten Abend machen können.

Frage: Nach der Führung kam es zu einem Bruch im Spiel, die Dominanz der Anfangsphase war weg. Ihre Erklärung?

Goretzka: Dass es mal Phasen gibt, in denen man sich etwas tiefer fallen lässt, ist in meinen Augen legitim. Ich finde, dass wir den Plan des Trainers gut umgesetzt haben. Wir waren sehr fleißig. Wolfsburg ist immer in der Lage, viel Ballbesitz zu haben. Sie haben viele spielstarke Spieler, die gerne die Seiten wechseln und gut verlagern. Im zweiten Durchgang haben sie wenig Lösungen gegen uns gefunden.

Die ablösefreien Transfers des FC Bayern in den letzten 20 Jahren © getty 1/19 Leon Goretzka (l.) wechselt im Sommer 2018 ablösefrei zum FC Bayern. Der Schalker ist nicht der erste Neuzugang, den sich der Rekordmeister ohne Millionenzahlung sichert. SPOX blickt auf die Umsonst-Transfers der Bayern in den letzten 20 Jahren. © getty 2/19 1998: Thomas Linke (vom FC Schalke 04) - Der Verteidiger kam von den Königsblauen und stand später mit den Bayern in zwei Champions-League-Finals, 2001 schließlich mit dem Happy End in Mailand. © getty 3/19 1998: Hasan Salihamidzic (vom Hamburger SV) - Im gleichen Jahr kam Brazzo ablösefrei nach München. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte er sich zum Publikumslieblings, bis 2007 sammelte er Titel um Titel. © getty 4/19 2001: Pablo Thiam (vom VfB Stuttgart): In anderthalb Jahren setzte sich der Nationalspieler Guineas beim Rekordmeister nicht durch und machte lediglich 16 Spiele, ehe er im Januar 2003 nach Wolfsburg wechselte. © getty 5/19 2005: Bixente Lizarazu (von Olympique Marseille) - Nach einem halben Jahr in Frankreich kam der Baske wieder zurück und spielte noch einmal anderthalb Jahre beim FCB, ehe er seine Karriere beendete. © getty 6/19 2005: Ali Karimi (von Al-Ahli) - Der Iraner kam als großes Versprechen für die Spielmacher-Position. In zwei Saisons kam er aber nur auf 33 Einsätze (drei Tore), dann wechselte er nach Katar. © getty 7/19 2007: Hamit Altintop (vom FC Schalke 04) - Der gebürtige Gelsenkirchener spielte vier Jahre für die Münchner und stand unter anderem beim Champions-League-Finale 2010 in der Startelf. Im Sommer 2011 ging er dann ablösefrei zu Real Madrid. © getty 8/19 2008: Tim Borowski (von Werder Bremen) - Bei der WM 2006 unter Jürgen Klinsmann war der Bremer ein heißes Eisen, zwei Jahre später ging er zu diesem Trainer nach München. Dort spielte er jedoch nur ein Jahr, dann zog es ihn zurück zum SVW. © getty 9/19 2008: Hans-Jörg Butt (von Benfica) - Deutlich erfolgreicher lief die Bayern-Karriere des Keepers. 2010 stand er im Champions-League-Finale und durfte sogar als dritter Torhüter mit zur WM. © getty 10/19 2009: Ivica Olic (vom Hamburger SV) - Zur Überraschung vieler entwickelte sich der Kroate zum Schlüsselspieler beim Rekordmeister und überzeugte vor allem in seiner ersten Saison. Nach drei Jahren in München schloss er sich dem VfL Wolfsburg an. © getty 11/19 2009: Alexander Baumjohann (von Borussia Mönchengladbach) - Der Youngster bekam bei den Roten von Beginn an keinen Fuß auf den Boden. Nach nur einem halben Jahr wechselte er zu seinem Jugendverein Schalke 04 zurück. © getty 12/19 2012: Tom Starke (von der TSG 1899 Hoffenheim) - Die Krake kam als Ersatztorhüter, machte sich im Laufe der Jahre jedoch sportlich und menschlich so verdient, dass er sich eine Anstellung im Verein nach seinem Karriereende sicherte. © getty 13/19 2012: Claudio Pizarro (von Werder Bremen) - Der Peruaner kehrte ablösefrei an die Isar zurück und gab dort für drei Jahre den Backup-Stürmer. In dieser Zeit wurde er u.a. dreimal Meister und einmal Champions-League-Sieger. © getty 14/19 2012: Lukas Raeder (vom FC Schalke 04) - Immerhin zweimal stand der Ersatzkeeper in zwei Jahren FCB in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Schließlich transferierten ihn die Bayern nach Portugal zu Vitoria Setubal. © getty 15/19 2013: Jan Kirchhoff (vom 1. FSV Mainz 05) - Für den Defensiv-Allrounder war der Wechsel zum Edelklub ein Risiko und tatsächlich waren die Bayern eine Nummer zu groß. Nach einem halben Jahr leihte ihn Schalke aus, später ging es nach Sunderland. © getty 16/19 2014: Robert Lewandowski (von Borussia Dortmund) - Die Mutter aller ablösefreien Transfers. Der Angreifer schlug bei den Bayern sofort ein und machte den Schritt zu einem der besten Stürmer der Welt. © getty 17/19 2014: Sebastian Rode (von Eintracht Frankfurt) - Zwei Jahre ackerte er im Mittelfeld der Münchner, kam allerdings nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Im Sommer 2016 wechselte er für 12 Millionen Euro zum BVB. © getty 18/19 2017: Sebastian Rudy (von der TSG 1899 Hoffenheim): Gemeinsam mit Niklas Süle kam der Confed-Cup-Sieger im Sommer 2017 von der TSG zum Rekordmeister. Während der Innenverteidiger 20 Millionen Euro kostete, kam Rudy ablösefrei. © getty 19/19 2018: Leon Goretzka (vom FC Schalke 04) - Zur neuen Saison schließt sich mit dem Mittelfeldspieler wieder einmal ein heiß umworbener Star ohne Ablöse dem FC Bayern an.

Frage: Kurz vor Schluss mussten Sie auf der Linie retten, das war Wolfsburgs einzige Großchance in Halbzeit zwei.

Goretzka: Ich wollte die Situation einfach nur bereinigen. Ralf Fährmann kam nach dem Schlusspfiff auch nochmal zu mir und hat sich bedankt. Das sind solche Momente, in denen man merkt, dass einer für den anderen da ist. Das bringt einen nach vorne und das sind auch die Kleinigkeiten, die eine erfolgreiche Mannschaft ausmachen. Von diesen Szenen gibt es im Moment viele bei uns. Es tut uns allen gut, das gemeinsam zu durchleben.

Frage: Das Endspiel in Berlin ist nur noch ein Sieg entfernt. Wie fühlt sich die Aussicht auf ein Finale zum Abschluss Ihrer Zeit auf Schalke an?

Goretzka: Außergewöhnlich. Das hatten wir hier noch nicht seitdem ich da bin. Deshalb freue ich mich sehr darüber. Jetzt ist es noch ein Spiel bis Berlin. Diese Reise wollen wir den Fans, der Mannschaft und dem gesamten Verein ermöglichen. Danach sehnen sich alle. Für mich wäre es zudem ein überragendes Ende. Berlin ist unser aller Ziel.

Frage: Sie hatten zuletzt immer wieder mit Verletzungen und Wehwehchen zu kämpfen, konnten Ihr Pensum aber steigern. Diesmal waren es 90 Minuten. Wie sieht es mit den Kräften aus?

Goretzka: Eigentlich war ich schon vor der Partie gegen Bremen komplett fit für 90 Minuten, aber das hat der Trainer so entschieden. Ich fühle mich sehr gut und habe mich auf dem Feld auch kräftiger gefühlt. Es tut gut, nach einer Verletzung wieder 90 Minuten ohne Kräfteabfall hin zu bekommen. Ich gehe so langsam wieder auf die 100 Prozent zu.

Frage: Welchen Wunsch haben Sie zunächst für das Halbfinale im April?

Goretzka: In erster Linie wünsche ich mir ein Heimspiel, da es einfach ein großer Vorteil ist. Diese Atmosphäre gibt einem nochmal den letzten Kick und den braucht man in solchen Spielen. Wir sind jetzt schon extrem heiß auf das Halbfinale, da ist der Gegner im Grunde egal.

Frage: Am Wochenende muss Schalke in München ran, bei Ihrem kommenden Verein. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Goretzka: Darüber habe ich mir bislang noch nicht so viele Gedanken gemacht, da Wolfsburg ein ganz wichtiges Spiel für uns war und die volle Konzentration dieser Partie galt. Die Vorfreude ist aber immer groß, wenn man nach München fährt. Das ist die beste Mannschaft in Deutschland und daher ein besonderes Spiel, wenn man sich mit den Besten messen kann. Nach Möglichkeit wollen wir dort auch etwas mitnehmen. Natürlich wird meine eigene Situation nun wieder etwas aufkommen, aber wir haben es ganz gut hingekriegt, dieses Thema von der Mannschaft fern zu halten.

Frage: Auch die Fans reagieren mittlerweile wieder besonnen, die Pfiffe gegen Sie sind weniger geworden. Erleichtert?

Goretzka: Es war meine und auch die Hoffnung der Mannschaft und des Vereins, dass es so kommt. Daher kann ich nur ein großes Kompliment an das Team machen. Ich habe auch diesmal wieder versucht, alles zu geben. Es tut sehr gut, wenn man nach einer guten Szene Applaus erntet, so wie es in der Vergangenheit auch immer war. Die Fans haben da ein sehr gutes Gespür, es hat sich super entwickelt. Ich fand es anfangs auch in Ordnung, dass die Fans ihren Unmut äußern. Alles andere wäre ohnehin verwunderlich gewesen. Auch in der heiklen Phase zuletzt habe ich unheimlich viele Nachrichten und Briefe von Fans bekommen, die dankbar waren für das, was ich bisher geleistet habe. Ich freue mich daher extrem, dass die Unterstützung wieder da ist. Damit ist alles angerichtet für eine gute Rückrunde.