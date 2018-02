Stimmen zum DFB-Pokal - Eggestein: "Der Videobeweis bleibt mehr Fluch als Segen"

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Fed Cup Sa 10.02. Fed Cup en masse: Alle Spiele im Superfeed Eredivisie PSV -

Für den SC Paderborn und Steffen Baumgart war der FCB im Pokal eine Nummer zu groß. Joshua Kimmich zollt den Paderbornern Respekt. Maximilian Eggestein zeigt sich nach dem Spiel wenig begeistert vom Videoschiedsrichter. Julian Brandt will nach Berlin. Die Stimmen zum DFB-Pokal-Viertelfinale.

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Es ist schon beeindruckend, mit welcher Konsequenz (bei Bayern München, d. Red.) die Sachen gemacht werden. Wir haben es probiert, aber der Gegner war einfach zu groß für uns. Sechs Gegentore sind zu viel, zu deutlich. Aber für mich war es ein hoher Lernprozess heute."

Christian Strohdiek (Kapitän SC Paderborn): "Übers Ergebnis bin ich ein bisschen traurig. Wir hatten uns vorgenommen, das, was wir uns Woche für Woche erarbeiten, auch gegen Bayern zu zeigen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Das eine oder andere Tor hatten wir uns heute definitiv verdient. Aber wenn du so viele Fehler im Spielaufbau machst, ist die individuelle Qualität der Bayern so hoch, dass sie das eiskalt ausnutzen."

Sebastian Schonlau (SC Paderborn):

... zu seinem Abseits-Tor: "Es wäre eine schöne Sache gewesen, aber im Endeffekt hätte es nichts verändert. Ich und die Mannschaft hätten uns natürlich gefreut."

... zum Spiel: "0:6 ist ein bisschen hoch. Da hätten vielleicht vier auch gereicht. Wir stehen nicht ohne Grund auf Platz eins in der dritten Liga. Klar, dass die Bayern so gut sind, da kann man nichts machen."



Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Natürlich sind wir zufrieden. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben wunderschöne Tore herausgespielt und abgeschlossen. Paderborn hat für mich Zweitliganiveau. Wir wollen ins Endspiel einziehen, deshalb wollte ich mit der Aufstellung kein Risiko eingehen. Thomas Müller hat eine Oberschenkelprellung. Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass er am Samstag wieder dabei ist."

Joshua Kimmich (Bayern München): "Riesen Kompliment an Paderborn, sie haben brutal mutig gespielt. Gerade auf dem Platz haben sie auch versucht, Fußball zu spielen. Es war schon schwierig, den Ball am Boden zu halten. Ich glaube, dass es beide Mannschaften spielerisch ganz gut gemacht haben."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Die ersten beide Toren waren blöd, da waren wir geschockt. Aber dann haben wir uns Stück für Stück ins Spiel reingekämpft. Ich habe zu Karim gesagt: 'Heute bist du dran, heute ist es fällig'. Dass er es so macht, ist umso schöner."

Julian Brandt (Bayer Leverkusen): "Die Fans singen schon 'Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin'. Aber so weit sind wir noch nicht. Heute geht bei uns nicht mehr viel, aber wir sind sehr, sehr froh. Das war ein sehr wichtiges Spiel. Nach dem 2:2 hatten wir alle das Gefühl, heute geht noch mehr. Gegen Bremen haben wir im Pokal lange nicht gewonnen. Das wollten wir heute brechen."

Leon Bailey (Bayer Leverkusen):

... zum Spiel: "Wir waren in den ersten zehn Minuten unglücklich, da hat Bremen ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir wesentlich besser. Je länger die Partie dauerte, desto besser wurden wir."

... zu seiner Perspektive: "Da ist immer Raum zur Weiterentwicklung. Wir habe ein gutes Team und jeder hilft mit. Ich muss mich nur fokussieren und weiter arbeiten."

Maximilian Eggestein (Werder Bremen): "Der Videobeweis bleibt mehr Fluch als Segen. Es war eine klare Rote Karte gegen Leon Bailey. Es ist extrem bitter. Wir müssen das 3:0 nachlegen, dann ist Leverkusen weg. Wir haben von Beginn an gezeigt, dass wir uns hier nicht verstecken wollen. Die Enttäuschung ist bei uns allen sehr groß."

Zlatko Junuzovic (Werder Bremen):

... zum Spiel: "Natürlich ist der Verlust enorm, wenn wir 2:0 vorne waren. Das ist der Fußball. Wir haben uns nach dem 2:2 nicht hängen lassen, sind dann nur zu Halbchancen gekommen. Sicher sind wir jetzt extrem enttäuscht, das hätte heute ein toller Abend werden können. "

... zum vermeintlichen Schlag von Charles Aranguiz gegen Max Kruse: "Ich weiß nur, dass sich der Max das Gesicht gehalten ist. Das ist schwierig. Diese Situationen im Spiel zu sehen, ist schwierig. Du kannst da nicht herumdiskutieren."

... zur Regeneration im Abstiegskampf: "Wir spielen erst Sonntag. Deshalb werden wir jeden Tag nutzen. Die Liga steht jetzt im Vordergrund, da ist die Tabellenkonstellation brisant. Wenn wir am Sonntag wieder so eine Leistung bringen, werden wir die drei Punkte holen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Es war ein sehr aufregendes Spiel. Wir hätten das Spiel für uns entscheiden müssen. Wir hatten den Gegner lange im Griff, sehr schade. Wir haben uns einen riesigen Pokalfight geliefert. Aber auf die Leistung werden wir aufbauen."