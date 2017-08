Hammerlos! Bayern muss nach Leipzig

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag: Freiburg-Frankfurt Primera División Live Bilbao -

In Dortmund fand die Auslosung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2017/18 statt. Absolutes Spitzenspiel der Runde ist die Partie zwischen Meister gegen Vize-Meister: Der FC Bayern München muss in Leipzig antreten. Schalke und Dortmund bekamen mit zwei Drittligisten machbare Aufgaben zugelost, Frankfurt darf sogar zu einem Viertligisten. Hier gibt es alle Begegnungen im Überblick.

"Das ist das beste Los, das man sich wünschen kann. Wir freuen uns einfach auf einen richtigen Pokal-Fight", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl im Anschluss an die Verlosung.

Drittligist 1. FC Magdeburg, der in der ersten Runde Erstligist FC Augsburg 2:0 bezwungen hatte, freut sich auf Pokalsieger Borussia Dortmund. "Das ist sicher ein Gegner, den sich alle wünschen. Die Atmosphäre wird sensationell. Wir freuen uns total, aber es wird natürlich sehr schwer", kommentierte Magdeburgs Coach Jens Härtel das Los. Im Duell der Europa-League-Teilnehmer treffen in Berlin Hertha BSC und der 1. FC Köln aufeinander.

Finalist Frankfurt muss mach Schweinfurt

Regionalligist FC Schweinfurt 05, einziger verbliebener Viertligist im Wettbewerb, trifft auf Pokal-Finalist Eintracht Frankfurt. Glück hatte auch Drittligist SV Wehen Wiesbaden, der Schalke 04 empfängt.

In rheinischen Derby empfängt Zweitligist Fortuna Düsseldorf vor eigenem Publikum Borussia Mönchengladbach. Ferner kommt es zum Niedersachsenderby zwischen dem VfL Wolfsburg und Aufsteiger Hannover 96. Werder Bremen trifft in einem weiteren Bundesliga-Duell auf 1899 Hoffenheim.

Die Zweitligisten Holstein Kiel (beim FSV Mainz), Union Berlin (bei Bayer Leverkusen) und Dynamo Dresden (beim SC Freiburg) erwischten ihrerseits schwer Aufgaben. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart immerhin Heimrecht.

HSV-Bezwinger Osnabrück nach Nürnberg

Pokalschreck VfL Osnabrück, der den Hamburger SV mit 3:1 blamiert hatte, trifft auf Zweitligist 1. FC Nürnberg, und dessen Ligarivale VfL Bochum reist zum Westfalenduell zum SC Paderborn.

Die zweiten Runde wird am am 24. und 25. Oktober ausgetragen. Das Finale findet am 19. Mai 2018 in Berlin statt.

Hier gibt es alle Partien in der Übersicht.

BUNDESLIGA - BUNDESLIGA

Hertha BSC - 1. FC Köln

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim

RB Leipzig - Bayern München

VfL Wolfsburg - Hannover 96

BUNDESLIGA - 2. BUNDESLIGA

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

FSV Mainz 05 - Holstein Kiel

Bayer Leverkusen - Union Berlin

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

SC Freiburg - Dynamo Dresden

BUNDESLIGA - 3. LIGA

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund

Wehen Wiesbaden - Schalke 04

BUNDESLIGA - 4. LIGA (Regionalliga)

1. FC Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt

2. BUNDESLIGA - 2. BUNDESLIGA

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim

2. BUNDESLIGA - 3. LIGA

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn - VfL Bochum

Termine: