Schalke mit Mühe in zweiter Runde

Der neue Trainer Domenico Tedesco hat bei Schalke 04 eine äußerst durchwachsene Pflichtspiel-Premiere erlebt, aber immerhin den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde gefeiert. Der fünfmalige Cup-Gewinner setzte sich in Berlin beim tapfer kämpfenden Regionalligisten BFC Dynamo dank Doppeltorschütze Yevhen Konoplyanka mit 2:0 (0:0) durch.

Der haushohe Favorit hatte im ersten Pflichtspiel unter dem 31-jährigen Tedesco phasenweise aber gehörige Probleme.

Fünf Tage vor dem Bundesligastart am Samstag gegen Vizemeister RB Leipzig erlöste Konoplyanka vor 14.117 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Bezirk Prenzlauer Berg die Schalker in der 78. Minute. Der eingewechselte Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka bereitete den Treffer vor. In der Nachspielzeit stellte Konoplyanka den Endstand her.

Tedesco stand bei seiner Premiere von der ersten Minute an vor der Schalker Bank. Er dirigierte, ermutigte, beruhigte - und wirkte dabei äußerst engagiert. Erst am Samstag hatte der jüngste Coach in der Klubgeschichte von S04 Weltmeister Benedikt Höwedes als Kapitän abgesetzt und für viel Wirbel gesorgt.

Höwedes nicht im Kader

Immerhin war Höwedes, der am Montag nicht im Kader stand, seit 2011 im Amt. Der 29-Jährige, der sich im Sommer einer Hüft-OP unterzog, akzeptierte die Entscheidung jedoch.

In der Hauptstadt agierte Keeper Ralf Fährmann erstmals als Spielführer - und sah zumindest in der Anfangsphase die drückende Überlegenheit seines Teams. Allerdings fehlte es an der nötigen Präzision. Konoplyanka (10.) und Guido Burgstaller (18.) vergaben die ersten guten Möglichkeiten.

Die größten Legenden des FC Schalke 04 © spox 1/31 Vom Schalker Kreisel in den 30er Jahren über die deutschen Meister von 1958 bis hin zu den Eurofightern von 1997 und den Beinahe-Meistern von 2001. Schalke hatte viele große Mannschaften - und Spieler. Ganz subjektiv wählte SPOX die größten Legenden © imago 2/31 Thomas Student (o.r.) (*28.10.1897, †11.2.1976) - Spieljahre: 1916-1928 - Ehrenspielführer - Aufstieg in die Gauliga 1926 © imago 3/31 Ernst Kuzorra (*16.10.1905, †1.1.1990) - Spieljahre: 1923-1949 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, Deutscher Pokalsieger: 1937 © imago 4/31 Fritz Szepan (r.) (*02.09.1907 in Gelsenkirchen, †14.12.1974) - Spieljahre: 1925-1949 - Deutscher Meister: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, Deutscher Pokalsieger: 1937 © imago 5/31 Otto Tibulski (l.) (* 15.12.1912, † 25.02.1991) - Spieljahre: 1930-1948 - Deutscher Meister: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 © imago 6/31 Hermann Eppenhoff (*19.5.1919, †10.4.1992) - Spieljahre: 1938-1955 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1939, 1940, 1942 © imago 7/31 Berni Klodt (*26.10.1926, †23.5.1996) - Spieljahre: 1942-1947; 1950-1962 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1958 © imago 8/31 Willi Koslowski (*17.02.1937) - Spieljahre: 1955-1965 - Deutscher Meister: 1958 © imago 9/31 Manfred Kreuz (*7.3.1936) - Spieljahre: 1956-1968 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1958 © imago 10/31 Stan Libuda (*10.10.1943; †25.8.1996) - Spieljahre: 1961-1965; 1968-1972; 1973-1976 - Ehrenspielführer - Deutscher Pokalsieger: 1972 © imago 11/31 Klaus Fichtel (*19.11.1944) - Spieljahre: 1965-1980, 1984-1988) - Vereinsrekord: 477 Bundesliga-Spiele für Schalke, 14 Tore © imago 12/31 Rolf Rüssmann (*13.10.1950, †02.10.2009) - Spieljahre: 1969-1973, 1974-1980 - 453 Spiele, 48 Tore - Deutscher Pokalsieger: 1972 © imago 13/31 Norbert Nigbur (*08.05.1948) - Jahre im Verein: 1966-1976, 1979-1983 - Bundesliga-Aufstieg 1982 © getty 14/31 Klaus Fischer (*27.12.1949) - Jahre im Verein: 1970-1981 - 295 Spiele, 182 Tore - Ehrenspielführer - Deutscher Pokalsieger: 1972 © imago 15/31 Klaus Täuber (*17.01.1958) - Jahre im Verein: 1983-1987 - 125 Spiele, 58 Tore - Bundesliga-Aufstieg 1984 © getty 16/31 Rüdiger Abramczik (* 18.02.1956) - Jahre im Verein: 1973-1980, 1987-1988 - 202 Spiele, 44 Tore © getty 17/31 Olaf Thon (*01.05.1966) - im Verein von 1980 bis 1988 und von 1994 bis 2002 - 333 Spiele, 69 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 18/31 Jens Lehmann (*10.11.1969) - im Verein von 1988 bis 1998 - 274 Spiele, 2 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997 © getty 19/31 Yves Eigenrauch (*24. 04.1971) - im Verein von 1990 bis 2002 - 236 Spiele, 4 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 20/31 Mike Büskens (*19.03.1968) - im Verein von 1992 bis 2002 - 257 Spiele, 13 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 21/31 Ingo Anderbrügge (*02.01.1964) - im Verein von 1988 bis 1999 - 321 Spiele, 82 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997 © getty 22/31 Marc Wilmots (*22. 02.1969) - im Verein von 1996 bis 2002 und von 2001 bis 2003 - 138 Spiele, 27 Tore - UEFA-Cup-Gewinner 1997, Pokalsieger 2002 © getty 23/31 Ebbe Sand (*19.07.1972) - im Verein von 1999 bis 2006 - 214 Spiele, 73 Tore - Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 24/31 Tomasz Waldoch (*10.05.1971) - im Verein von 1999 bis 2006 - 142 Spiele, 13 Tore - Ehrenspielführer - Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 25/31 Jiri Nemec (*15.05.1966) - im Verein von 1993 bis 2002 - 256 Spiele, 6 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 26/31 Gerald Asamoah (*03.10.1978) - im Verein von 1999 bis 2011 - 279 Spiele, 44 Tore - Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 27/31 Benedikt Höwedes (*29.02.1988) - im Verein seit 2001 - 240 Spiele, 12 Tore - A-Jugendmeister 2006, Pokalsieger 2011 © getty 28/31 Kevin Kuranyi (*02.03.1982) - im Verein von 2005 bis 2010 - 162 Spiele, 71 Tore © getty 29/31 Manuel Neuer (*27.03.1986) - im Verein von 1991 bis 2011 - 156 Spiele - Pokalsieger 2011 © getty 30/31 Klaas-Jan Huntelaar (*12.08.1983) - im Verein von 2010 bis 2017 - 175 Spiele, 82 Tore - Pokalsieger 2011, Torschützenkönig 2012 © getty 31/31 Raul (* 27. 06.1977) - im Verein von 2010 bis 2012 - 66 Spiele, 28 Tore - Pokalsieger 2011

Der zehnmalige DDR-Meister BFC versuchte sich angeführt vom starken Mittelfeldspieler Matthias Steinborn immer wieder vom Druck zu befreien.

Goretzka trifft die Latte

Trotz einiger individueller Fehler kam das Team von Coach Rene Rydlewicz gegen Ende der ersten Halbzeit mehrfach gefährlich in den Strafraum der Gäste, verpasste jedoch die mögliche Führung. Dynamo war in den vergangenen Jahren als Gewinner des Berliner Cups immer wieder im DFB-Pokal dabei. Allerdings schaffte es der Klub nach der Wende noch nie über die zweite Runde hinaus.

Bei den lange Zeit ideenlosen Schalkern standen die Neuzugänge Bastian Oczipka (Eintracht Frankfurt) und Amine Harit (FC Nantes) in der Startformation, sorgten beim Pokalsieger von 2011 aber nur bedingt für Belebung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber angriffslustig und hatten durch einen Kopfball von David Kamm Al-Azzawe (51.) ihre beste Tormöglichkeit, kurz darauf traf Nationalspieler Goretzka auf der Gegenseite nur die Latte (58.).

Berlins Torhüter Bernhard Hendl lenkte den Ball vorher noch ab. Der Österreicher machten zwischen den Pfosten ein starkes Spiel, war bei den Gegentoren aber machtlos.