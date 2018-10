Deutschland in der UEFA Nations League: Termine, Tabelle, Spielplan des DFB-Teams

Nach zwei gespielten Partien droht der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League der Abstieg. Hier erfahrt ihr alles rund um die Termine, den Spielplan und die Tabelle.

Noch hat die DFB-Elf den Klassenerhalt in der eigenen Hand, sogar der Gruppensieg und der damit verbundene Einzug ins Final Four 2019 wäre noch möglich.

UEFA Nations League: Termine und Spielplan des DFB-Teams

In diesem Jahr stehen noch drei Spiele für das DFB-Team an: Neben den beiden Rückspielen in der Nations League empfängt Deutschland Mitte November Russland zu einem Freundschaftsspiel.

16.10.2018: Frankreich - Deutschland

15.11.2018: Deutschland - Russland

19.11.2018: Deutschland - Niederlande

Abseits des Rasens ist vor allem die Auslosung der EM-Qualifikation ein wichtiger Termin. Am 2. Dezember entscheidet sich in Dublin, gegen welche Teams die deutsche Nationalmannschaft von März bis November 2019 antreten muss.

UEFA Nations League: Die Tabelle der deutschen Gruppe A1

Die bisherige Ausbeute der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League ist ausbaufähig: Nach einem torlosen Remis zum Auftakt gegen Weltmeister Frankreich setzte es eine 0:3-Klatsche in Amsterdam.

# Spiele Nation Tordifferenz Punkte 1. 2 Frankreich 1 4 2. 2 Niederlande 2 3 3. 2 Deutschland -3 1

So steigt das DFB-Team aus der UEFA Nations League ab

Die Nationalmannschaft steigt ab, wenn ...

...es bei einem erneuten Unentschieden gegen Frankreich bleibt und man beim Rückspiel gegen die Niederlande wieder nicht gewinnt. Bei einem Sieg gegen Oranje wäre Liga A gesichert, der Gruppensieg jedoch nicht mehr möglich.

man beim Rückspiel gegen die Niederlande wieder nicht gewinnt. Bei einem Sieg gegen Oranje wäre Liga A gesichert, der Gruppensieg jedoch nicht mehr möglich. ... es gegen Frankreich die nächste Pleite gibt und es den Niederlanden gelingt, den Weltmeister zu schlagen.

Sollte Deutschland das Rückspiel gegen Frankreich gewinnen, kann die Mannschaft mit einem weiteren Sieg am letzten Spieltag gegen die Niederlande theoretisch sogar noch den Gruppensieg einfahren.

DFB-Team: Der Kader des DFB-Teams gegen Frankreich

Im Gegensatz zum Spiel gegen gegen die Niederlande gibt es zwei Änderungen im Kader der Nationalmannschaft.

Während Jerome Boateng aufgrund einer Wadenverletzung frühzeitig abreisen musste, stößt Jonathan Tah neu zum Aufgebot der A-Nationalmannschaft hinzu. Der Verteidiger machte zuletzt noch mit der U21 die Qualifikation zur EM perfekt.