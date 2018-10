DFB-Team: So steigt die Nationalmannschaft aus der UEFA Nations League ab

Die DFB-Elf hat am 4. Spieltag der UEFA Nations League eine 0:3-Packung gegen die Niederlande einstecken müssen. Jetzt steht die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gehörig unter Druck, denn es droht der Abstieg in die Zweitklassigkeit. Noch hat es die deutsche Auswahl jedoch selbst in der Hand. SPOX erklärt euch, in welchem Szenario die Deutschen absteigen.

Momentan belegt Deutschland mit nur einem Punkt den letzten Platz der Gruppe 1 in Liga A. die Konkurrenten Frankreich und Holland können nach jeweils zwei Spielen vier bzw. drei Punkte verbuchen.

So steigt Deutschland in der UEFA Nations League ab

Die Nationalmannschaft steigt ab, wenn ...

... es bei einem erneuten Unentschieden gegen Frankreich bleibt und man beim Rückspiel gegen die Niederlande wieder nicht gewinnt. Bei einem Sieg gegen Oranje wäre Liga A gesichert, der Gruppensieg jedoch nicht mehr möglich.

... es gegen Frankreich die nächste Pleite gibt und es den Niederlanden gelingt, den Weltmeister zu schlagen.

UEFA Nations League: Gruppensieg für DFB noch möglich

Wenn Deutschland am Dienstag gegen Frankreich gewinnt, ist weiterhin alles möglich. So könnte die DFB-Elf bei einem Sieg im Rückspiel gegen die Niederlande sogar noch den Gruppensieg schaffen.

Die Tabelle der Gruppe 1 in Liga A