Deutschland gegen Niederlande in der Nations League: Termin, TV, Kader, Übertragung

In der Nations League empfängt Deutschland am vierten und letzten Spieltag die Niederlande. Alles, was ihr über die Partie, sowie zur Übertragung wissen müsst, erfahrt ihr bei SPOX.

Nur falls die Niederlande am 16. November im Spiel gegen Frankreich nicht gewinnt, hat das DFB-Team noch Chancen auf den Klassenerhalt. Im Hinspiel gab es für die Mannschaft noch eine deftige 0:3-Pleite.

Deutschland gegen Niederlande: Termin, Datum, DFB-Team

Das Spiel des DFB-Teams gegen die Niederlande wird am Montag, 19. November, in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Niederlande: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland haben die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF die Übertragungsrechte der Nations-League-Partien des DFB-Teams.

Das letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande ist in der ARD zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Die ARD bietet auch einen Livestream zum Spiel an.

DFB-Team vs. Niederlande im LIVE-Ticker

DFB-Team vs. Niederlande im LIVE-Ticker

Deutschland - Niederlande: Livestream in Österreich und der Schweiz

Alle Zuschauer aus Österreich und der Schweiz können das Spiel der deutschen Elf zudem im Livestream auf DAZN sehen. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben der Nations League europäischen Spitzenfußball aus der Serie A, Ligue 1, Premier League, Primera Division, Europa League und Champions League zeigt.

Für 9,99 Euro im Monat habt ihr Zugriff auf das gesamte Programm von DAZN, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenfrei sind.

DFB-Team gegen Niederlande und Russland: Deutschlands Kader im Überblick

Die größte Überraschung im Kader ist die Nicht-Nominierung von Jerome Boateng. Bundestrainer Joachim Löw will Boateng eine Pause gönnen, betonte aber, dass diese Entscheidung nicht von Dauer sei.

Marc-Andre ter Stegen soll die Länderspielpause nutzen, um Schulterbeschwerden, die ihn seit einigen Wochen plagen, ohne Belastung auszukurieren und behandeln zu lassen. Ansonsten sind diese 24 Spieler für das Freundschaftsspiel gegen Russland (15.11.) und für das Spiel in der Nations League gegen die Niederlande nominiert:

Spieler Position Manuel Neuer Torwart Bernd Leno Torwart Kevin Trapp Torwart Matthias Ginter Abwehr Jonas Hector Abwehr Mats hummels Abwehr Thilo Kehrer Abwehr Antonio Rüdiger Abwehr Nico Schulz Abwehr Niklas Süle Abwehr Jonathan Tah Abwehr Julian Brandt Mittelfeld Julian Draxler Mittelfeld Serge Gnabry Mittelfeld Leon Goretzka Mittelfeld Kai Havertz Mittelfeld Joshua Kimmich Mittelfeld Toni Kroos Mittelfeld Thomas Müller Mittelfeld Marco Reus Mittelfeld Sebastian Rudy Mittelfeld Leroy Sane Mittelfeld Mark Uth Sturm Timo Werner Sturm

UEFA Nations League - Liga A1 mit Deutschland: Spielplan und Ergebnisse

Die vier Gruppenersten spielen den Sieger der Nations League aus, während der Gruppenletzte in Gruppe 2 absteigt. Nur mit einem Sieg gegen die Niederlande kann das DFB-Team den Klassenerhalt schaffen.

Datum Begegnung Ergebnis 06.09.18 Deutschland - Frankreich 0:0 09.09.18 Frankreich - Niederlande 2:1 13.10.18 Niederlande - Deutschland 3:0 16.10.18 Frankreich - Deutschland 2:1 16.11.18 Niederlande - Frankreich -:- 19.11.18 Deutschland - Niederlande -:-

DFB-Team in der UEFA Nations League: Liga A1 - Die Tabelle