Deutschland - Mexiko 0:1: Schwache DFB-Elf verpatzt WM-Auftakt

Weltmeister Deutschland hat sein Auftaktspiel bei der WM 2018 gegen Mexiko mit 0:1 (0:1) verloren. Damit ist der Start ins Turnier missglückt, die DFB-Elf muss nach einer gerade in der ersten Halbzeit ganz schwachen Leistung ums Achtelfinale bangen.

In der Startelf von Joachim Löw gab es nur eine Überraschung: Der grippekranke Hector wurde links hinten von Plattenhardt ersetzt, im offensiven Mittelfeld begann Özil wie erwartet zentral und Draxler über links. Insgesamt spielten sechs Weltmeister, die auch schon im Finale 2014 gegen Argentinien in der Startelf gestanden hatten. Bei Mexiko verteidigte der Frankfurter Salcedo rechts hinten, Skandalfigur Marquez saß auf der Bank.

Nachdem Deutschland die hektische Anfangsphase überstanden hatte - Boateng blockte schon in der ersten Minute im letzten Moment Lozanos Schuss -, wollte es das übliche Spiel mit viel Ballbesitz und hoch aufgerückten Innenverteidigern aufziehen. Dabei ließ man sich im Mittelfeld viel zu oft von der körperbetonten Spielweise der Mexikaner abkochen und kassierte die Konter. Gerade Lozano konnte immer wieder in die Lücke auf der rechten deutschen Abwehrseite stoßen, die DFB-Elf spielte ständig ohne Absicherung und stand hinten offen.

So fiel auch das Gegentor: Khedira mit dem Ballverlust auf dem Weg nach vorn, Hummels rutschte weg, Kimmich kam gegen Lozano nicht hinterher. Direkt im Anschluss hatte der Weltmeister die bislang beste Chance, doch Kroos' Freistoß klatschte, von Ochoa noch leicht abgelenkt, an die Latte.

Löw verzichtete in der Pause auf Wechsel, Deutschland spielte jetzt gegen tief stehende Mexikaner konsequenter nach vorn. Werners Schuss wurde von Ochoa gerade noch pariert, umgekehrt in der Defensive aber immer noch mit teilweise haarsträubender Raumaufteilung. Löw brachte dann Reus für den schwachen Khedira, was für noch mehr Druck vorn sorgte: Kimmich, Werner und Kroos verpassten knapp, in den letzten zehn Minuten kam auch noch Gomez. Der ebenfalls eingewechselte Brandt traf mit einem Distanzschuss noch den Außenpfosten.

Es blieb jedoch bei der Niederlage. Deutschland fand gegen die gut gestaffelte Defensive der Südamerikaner kaum Wege ins Strafraumzentrum, Mexiko hätte durch Konter sogar noch erhöhen können. Gerade in der ersten Stunde agierte die Elf viel zu behäbig und körperlos und wirkte stellenweise nicht austrainiert. Insgesamt eine verdiente Niederlage, gegen Schweden geht es am kommenden Samstag damit schon um den Verbleib im Turnier.

Die Daten des Spiels Deutschland - Mexiko

Tor: 0:1 Lozano (35.)

Es war erst die zweite Niederlage für Deutschland in 19 WM-Auftaktspielen. In den letzten vier Partien hatte man zudem immer mindestens vier Tore erzielt.

Mexiko schoss allein in der ersten Halbzeit zehn Mal aufs Tor - so viele Schüsse gab es gegen Deutschland in den ersten 45 Minuten seit 1994 nicht mehr.

Deutschlands Startelf war mit durchschnittlich 27 Jahren und 310 Tagen die älteste bei einem WM-Spiel seit dem Finale 2002.

Der Star des Spiels: Hirving Lozano (Mexiko)

Der Jungstar war der mit Abstand gefährlichste Mann der Mexikaner, er hätte schon in der ersten Minute beinahe getroffen. Kam immer wieder mit Geschwindigkeit in die Lücken auf der rechten deutschen Abwehrseite. Ließ Özil beim Tor mit einem Haken stehen und vollendete eiskalt.

Der Flop des Spiels: Sami Khedira (Deutschland)

Schlechte Leistung des Routiniers, der die Mexikaner in der Abwehr nicht stellen konnte und sich gleich mehrfach unnötige und gefährliche Ballverluste leistete. Khedira ist eigentlich der Mann, der dem Mittelfeld Körperlichkeit verleihen soll - davon war nichts zu sehen (20 Prozent Zweikampfquote). Wurde nach einer Stunde durch Reus ersetzt.

Der Schiedsrichter: Alireza Fahgani (Iran)

Piff mit einer ganz langen Leine, womit die Mexikaner deutlich besser zurechtkamen als die DFB-Elf. Das eine oder andere harte Einsteigen von El Tri hätte aber aber auch geahndet werden können. Kam dennoch fast ohne Gelbe Karten auf, bevor es in der Schlussphase ruppiger wurde. Konsequent gegen mexikanisches Zeitspiel.