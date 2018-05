DFB-Team - Deutschlands Kader für die WM 2018: Wo kann ich Löws Nominierung im Livestream sehen?

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche Eredivisie Vitesse -

Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw wird am Dienstag den vorläufigen Kader des DFB-Teams für die WM 2018 in Russland bekanntgeben. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Nominierung im Livestream verfolgen könnt.

Bereits am Montag musste Löw der FIFA den vorläufigen Kader vorlegen, diese veröffentlicht ihn aber nicht. Die Nationaltrainer dürfen 30-35 Spieler in den vorläufigen Kader berufen, der endgültige Kader umfasst 23 Spieler und muss am 4. Juni mitgeteilt werden.

Deutschlands Kader für die WM: Wo kann ich Löws Nominierung im Livestream sehen?

Joachim Löw wird den Kader ab 12.30 Uhr bekannt geben. Der DFB bietet auf seiner Homepage dazu einen Livestream an, bei dem man das Prozedere verfolgen kann. Dieser Livestream auf DFB-TV beginnt um 12.30 Uhr.

Neben dem Livestream auf der Homepage des DFB gibt es auch auf Facebook und Youtube einen Livestream.

Bekanntgabe des WM-Kaders im Free-TV sehen

Die Bekanntgabe wird ebenfalls im Free-TV übertragen. Wie SkySportNewsHD am Montag via Twitter bekannt gab, zeigt der Sender die Nominierung sowohl im Free-TV als auch im Livestream (jeweils ab 12.30 Uhr).

Weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch Sport1 zeigen sie im TV. Allerdings zeigt Sport1 die Kader-Nominierung im kostenlosen Livestream. Die Übertragung beginnt um 12.15 Uhr.

DFB-Team: Löws Nominierung im Liveticker verfolgen

Außerdem verpasst ihr bei SPOX im Liveticker nichts. Hier entlang.