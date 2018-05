Ilkay Gündogan und Mesut Özil treffen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Eredivisie Vitesse -

Utrecht Championship Aston Villa -

Middlesbrough Ligue 2 Le Havre -

Brest League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd

Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben den umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Im Rahmen von Erdogans dreitägigem Besuch in London überreichten Özil und Gündogan dabei Trikots ihrer Vereine FC Arsenal beziehungsweise Manchester City.

Erdogans Partei AKP veröffentlichte Fotos des Treffens im Hotel Four Seasons, an dem auch der deutsch-türkische Profi Cenk Tosun vom FC Everton teilnahm, am Montag bei Twitter. Auf Gündogans Trikot mit der Nummer acht stand: "Mit großem Respekt für meinen Präsidenten."

Für ihre Aktion kassierten die Nationalspieler ordentlich Kritik. Der türkischstämmige Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) sagte: "Der Bundespräsident eines deutschen Nationalspielers heißt Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Parlament heißt Deutscher Bundestag. Es sitzt in Berlin, nicht in Ankara."

Cem Özdemir mit heftiger Kritik an Özil und Gündogan

Özdemir hat sich seit einiger Zeit als Kritiker des türkischen Staatspräsidenten positioniert. "Anstatt Erdogan diese geschmacklose Wahlkampfhilfe zu leisten, wünsche ich mir von den Spielern, dass sie sich aufs Fußballspielen konzentrieren", sagte Özdemir. Er riet Özil und Gündogan, "noch einmal die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nachzuschlagen".

Erdogan befindet sich auf einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Er wird am Dienstag von Queen Elizabeth II und der Premierministerin Theresa May empfangen. In der Türkei lässt er am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten. Wahlkampfauftritte in Deutschland wurden ihm dafür untersagt.

Deutschland und Türkei kämpfen um EM 2024

Vor etwas mehr als einem Jahr sagte Özil der Bild am Sonntag: "Ich habe sowohl Merkel als auch Erdogan schon treffen dürfen. Aber ich bin kein Politiker, sondern Sportler. Daher will ich mich dazu nicht einmischen."

Özil und Gündogan sind beide in Gelsenkirchen geboren und dort als Nachfahren türkischer Einwanderer aufgewachsen. Die Fotos haben auch sportpolitisch eine pikante Note, weil die Türkei einziger Konkurrent des DFB um die Ausrichtung der EM 2024 ist.

Im Sommer treten Özil und Gündogan sehr wahrscheinlich für Deutschland bei der WM in Russland an. Am Dienstag gibt Bundestrainer Joachim Löw seinen vorläufigen Kader bekannt, beide Spieler stehen aller Voraussicht nach im Aufgebot.