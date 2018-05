Joachim Löw steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim DFB

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche Eredivisie Vitesse -

Utrecht Championship Aston Villa -

Middlesbrough Ligue 2 Le Havre -

Brest League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd

Bundestrainer Joachim Löw steht laut der Bild kurz vor einer Vertragsverlängerung beim DFB bis nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis zur paneuropäischen Europameisterschaft 2020.

Die Vertragsverlängerung könnte dem Bericht zufolge bereits bei der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders für die WM in Russland am Dienstag verkündet werden. DFB-Präsident Reinhard Grindel soll auf eine Fixierung noch vor dem anstehenden Turnier plädieren.

Löw wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem Trainerposten beim FC Bayern München in Verbindung gebracht. Auch Real Madrid soll bereits an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

Nach dem Abschied von Jürgen Klinsmann hatte der vormalige Co-Trainer Löw die Nationalmannschaft 2006 übernommen. 2014 gewann er die WM in Brasilien, im vergangenen Sommer den Confederations Cup in Russland.

Joachim Löws Leistungsdaten als Bundestrainer