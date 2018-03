Joachim Löws Fahrplan zur WM 2018: Auf der Suche nach "Die Mannschaft"

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Auf der Pressekonferenz vor dem WM-Testspiel gegen Spanien (Freitag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) hat Bundestrainer Joachim Löw seine Spieler noch einmal in die Pflicht genommen. Gleichzeitig verriet er, worauf es ihm auf dem Weg zur Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft in Russland ankommt. Das zeigt: Große Überraschungen wird es wohl nicht mehr geben.

"Best never rest" lautet das Motto der deutschen Nationalmannschaft bei der Mission Titelverteidigung. Auf dem Weg zum WM-Titel wird es keine Pausen mehr geben für Joachim Löw und seinen Trainerstab. Die 23 besten Spieler sollen zuerst ausgewählt, dann perfekt vorbereitet werden für die - wenn möglich - sieben Spiele vom 17. Juni bis zum 16. Juli. "Die Mannschaft", so der internationale Spitzname des Teams, will den fünften Stern.

Auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Spanien am Freitag in Düsseldorf - einem von nur zwei Länderspielen, bevor der vorläufige Kader am 15. Mai bekanntgegeben wird -, verlangte Löw dann auch von seinen Kandidaten das Äußerste: Er werde ganz genau hinschauen, "wer uns mit Leistung überzeugt und wer in der Lage ist, nach einer anstrengenden Saison im Juni und Juli eine Topleistung abzurufen." Schließlich stehe das "größte Turnier auf dieser Welt" an, es werde den Spielern "Unmenschliches" abverlangen.

Dementsprechend hoch gedenke er selbst die Messlatte zu legen. Wer ist der Herausforderung gewachsen, wer wird gewogen und zu leicht befunden? Einen Freifahrtschein haben nur ganz Wenige im Kader: Mario Götze, der WM-Held vom Maracana, hat nicht die Form und ist deshalb nicht dabei. Sein Vorlagengeber Andre Schürrle muss seine ansteigende Form erst einmal bestätigen.

Löws WM-Kader für Deutschland: keine Überraschungen?

Es ist eine Botschaft, die Löw bei der Nominierung für den Kader gegen Spanien und Brasilien ganz bewusst ausgesendet hat: "Best never rest" - niemand darf sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen. Im Gegenteil: Was 2014 noch gereicht hat, könnte diesmal zu wenig sein. Schließlich ist die Aufgabe ebenfalls schwerer geworden: "Wir sind jetzt die Gejagten. Jeder will uns vom Thron stoßen." Eine Erfahrung, die Spanien beim bitteren Vorrundenaus 2014 machte.

Neues DFB-Trikot für 2018: Hommage an 1990 © dfb 1/23 Der DFB hat das Ausweichtrikot für die Mission Titelverteidigung in Russland offiziell vorgestellt. Dabei kehrt die Mannschaft zum Old-School-Grün zurück. © dfb 2/23 Wie auch das Heimtrikot, erinnert das Hemd an die glorreichen Wochen beim Titelgewinn 1990 in Italien. Bockstark. © twitter/Die Mannschaft 3/23 So sieht es also aus, das neue WM-Trikot der deutschen Nationalmannschaft! Eine gute Wahl für die WM 2018? © adidas 4/23 Viel weiß, ein "Die Mannschaft"-Schriftzug: Ohne Beflockung sieht das neue Jersey ziemlich schlicht aus © getty 5/23 Die Arbeitskleidung beim Wunder von Bern 1954. Zu dieser Zeit noch sehr schlicht, mit Schnürkragen und hoch sitzenden Hosen. Ebenfalls sehr akurat: Die Frisuren der Helden von damals, die zur Überraschung aller den Titel nach Deutschland holten © imago 6/23 Bei der WM 1958: Ein Klassiker in den Startlöchern... © imago 7/23 Uns Uwe und Co. bei der WM 1962: Ganz klassisch mit Strick am Kragen © imago 8/23 Sehr schlicht bei der WM 1966: Weiß und Schwarz © imago 9/23 Real Madrid? Nö, Deutschland bei der WM 1970 - ganz in weiß © getty 10/23 Schönes, großes DFB-Logo auf dem klassischen Weiß - Deutschland im Weltmeister-Jahr 1974 © imago 11/23 Die schwarze Hose feiert bei der WM 1978 in Argentinien ihr Comeback © getty 12/23 Drei Streifen am Arm, V-Ausschnitt, großes Logo: Bei der WM 1982 wurde es allmählich modischer © getty 13/23 Schwarz-Rot-Gold am Arm und am Kragen: Schönes Detail bei der WM 1986 in Mexiko (zweites v. l.) © getty 14/23 Der Jubel ist groß bei Andi Brehme und Jürgen Klinsmann. Einerseits sicherlich wegen des Gewinns der Weltmeisterschaft, aber das Trikot gefällt ihnen bestimmt auch © getty 15/23 Stefan Effenberg wirkt da 1994 schon wesentlich weniger entspannt. Ob's am etwas gewöhnungsbedürftigen, neuen Design inklusive schwarz-rot-goldenem Kragen liegt? © getty 16/23 1998 ist das Ganze dann doch schon wieder wesentlich schlichter gehalten. Feine Linien statt wilden Karos, V-Ausschnitt - Lothar Matthäus hat nichts zu meckern © getty 17/23 Vier Jahre später wird dann noch ein Schritt zurückgemacht. 2002 geht es ohne Streifen und komplett in schwarz-weiß (Ausnahme: die Bruststerne) ins Turnier © getty 18/23 Im eigenen Land werden die Sterne golden und die Nummer auf der Vorderseite wandert auf die Brust. Lukas Podolski scheint sich damit angefreundet zu haben © getty 19/23 2010 wird es wieder ganz schlicht: Alle Muster verschwinden, dafür wird der Bundesadler schwarz eingerahmt. Holger Badstuber blickt skeptisch © getty 20/23 So ist Deutschland erfolgreich bei der WM 2014 aufgelaufen: Roter Brustring auf dem klassischen Weiß © dfb.de 21/23 Mal etwas ganz Neues: Das "Auswärtstrikot" zur WM 2014 kam in schwarz-rot daher. © dfb 22/23 In Russland schon mal getestet hat Deutschland das Confed-Cup-Trikot. Damit ging's ja schon mal erfolgreich los © dfb 23/23 Das neue Jersey für die Nationalmannschaft greift das Design der Auswärtstrikots der Weltmeister von 1990 auf

Gegen den Titelträger, den Deutschland vor vier Jahren als beste Mannschaft der Welt ablöste, will Löw wichtige Erkenntnisse sammeln. Ohne seine Hand verfrüht zu zeigen, wohlgemerkt: Das Testspiel sei kein Maßstab für die WM, er und auch Julen Lopetegui auf Seiten Spaniens würden "ihre Karten nicht auf den Tisch legen".

Gleichwohl ließ sich aus Löws Ansprache heraushören, welche Spieler die besten Karten auf dem Weg nach Russland haben. So viel scheint sicher: Große Überraschungen werden wohl ausbleiben.

Es war schon überraschend, wie deutlich, ja fast kurz angebunden, der Bundestrainer die Frage nach Philipp Max beantwortete, dem besten Vorbereiter der Liga. Zumal man auf der Position des Linksverteidigers nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Trotzdem "hat er bisher in unseren Überlegungen keine Rolle gespielt". Hinter Hector und Plattenhardt gibt es keinen konkreten Plan C, einzige Alternative bleibt die Dreierkette in der Abwehr.

Davor dürfte es im Kader ebenfalls wenige Überraschungen geben. Das "Gerüst" werde gegen Spanien von Beginn an spielen, bestätigte Löw, und nannte die Namen Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Özil und Thomas Müller. Fünf Mann, denen er bereits in den K.o.-Runden der WM 2014 immer das Vertrauen schenkte.

Der DFB-Kader für das Testspiel gegen Spanien

Position Spieler Verein Tor Bernd Leno Bayer Leverkusen Tor Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Tor Kevin Trapp Paris Saint-Germaint Abwehr Jerome Boateng FC Bayern München Abwehr Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach Abwehr Jonas Hector 1- FC Köln Abwehr Mats Hummels FC Bayern München Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München Abwehr Marvin Plattehardt Hertha BSC Abwehr Antonio Rüdiger FC Chelsea Abwehr Niklas Süle FC Bayern München Mittelfeld/Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen Mittelfeld/Angriff Julian Draxler Paris Saint-Germain Mittelfeld/Angriff Mario Gomez VfB Stuttgart Mittelfeld/Angriff Leon Goretzka FC Schalke 04 Mittelfeld/Angriff Ilkay Gündogan Manchester City Mittelfeld/Angriff Sami Khedira Juventus Turin Mittelfeld/Angriff Toni Kroos Real Madrid Mittelfeld/Angriff Thomas Müller FC Bayern München Mittelfeld/Angriff Mesut Özil FC Arsenal Mittelfeld/Angriff Leroy Sane Manchester City Mittelfeld/Angriff Lars Stindl Borussia Mönchengladbach Mittelfeld/Angriff Sandro Wagner FC Bayern München Mittelfeld/Angriff Timo Werner RB Leipzig

Für Russland bedeutet das, dass hinter diesem Gerüst und den gesetzten Kimmich und Werner eigentlich nur der Platz neben Kroos und die linke Seite zur Debatte steht. Und es zeigt, dass Löw zwar versucht, den Druck auf seine Spieler möglichst hoch zu halten -, aber dass es zumindest in Sachen Startelf nicht mehr viele offene Fragen gibt.

Dass er den alten Recken vertraut, liegt aber nicht an sentimentaler Verbundenheit zu den Spielern, die ihn zum Weltmeister gemacht haben. Er hat vielmehr in mittlerweile fünf Turnieren als Cheftrainer gelernt, dass nicht nur die 90 Minuten auf dem Rasen zählen, sondern auch die Zeit davor und danach.

Nicht umsonst predigte er am Donnerstag eindringlich über den nötigen Teamspirit: Er brauche Spieler, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen, die dafür auch auf der Bank Platz nehmen. Löw sprach von Teamfähigkeit, von "Toleranz und Mitgefühl". Davon, dass man in Spielen wie gegen Algerien "in wichtigen Situationen die Nerven behalten" müsse. All das wird er im Zweifelsfall nicht für reines fußballerisches Talent opfern.

Panini-Album für WM 2018 ist da: DFB-Kader ohne Reus, Wagner und Gomez © getty 1/25 Der italienische Traditionsverlag Panini hat die Nationalmannschaftskader für sein Stickeralbum zur WM 2018 in Russland veröffentlicht. Das DFB-Team überrascht dabei ohne die Stürmer Wagner und Gomez. © getty 2/25 Manuel Neuer (FC Bayern München). © getty 3/25 Joshua Kimmich (FC Bayern München). © getty 4/25 Antonio Rüdiger (FC Chelsea). © getty 5/25 Jerome Boateng (FC Bayern München). © getty 6/25 Mats Hummels (FC Bayern München). © getty 7/25 Jonas Hector (1. FC Köln). © getty 8/25 Emre Can (FC Liverpool). © getty 9/25 Sami Khedira (Juventus Turin). © getty 10/25 Sebastian Rudy (FC Bayern München). © getty 11/25 Toni Kroos (Real Madrid). © getty 12/25 Julian Brandt (Bayer Leverkusen). © getty 13/25 Julian Draxler (Paris Saint-Germain). © getty 14/25 Leon Goretzka (FC Schalke 04). © getty 15/25 Leroy Sane (Manchester City). © getty 16/25 Mario Götze (Borussia Dortmund). © getty 17/25 Mesut Özil (FC Arsenal). © getty 18/25 Thomas Müller (FC Bayern München). © getty 19/25 Timo Werner (RB Leipzig). © getty 20/25 Zu jedem Kader kommt eine Legende der jeweiligen Nationalmannschaft hinzu. Beim DFB-Team wird diese Ehre Miroslav Klose zuteil. © getty 21/25 Einige prominente Namen fehlen im 18-Mann-Kader des kultigen Stickeralbums. Unter anderem nicht mit dabei: Mario Gomez (VfB Stuttgart). © getty 22/25 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona). © getty 23/25 Sandro Wagner (FC Bayern München). © getty 24/25 Ilkay Gündogan (Manchester City). © getty 25/25 Marco Reus (Borussia Dortmund).

WM-Kader: Löw wartet auf Neuer - aus gutem Grund

So erklärt sich, warum er bis zum letztmöglichen Zeitpunkt auf Neuer warten wird. Mit Marc-Andre ter Stegen hat er eine hervorragende 1b in der Hinterhand, die gegen Spanien auf dem Platz stehen wird. Aber Neuer bringt eben die Erfahrung aus mehreren Turnieren mit - auch deshalb hat er die Nase vorn, wenn er rechtzeitig fit wird. Wovon Löw offenbar fest ausgeht: Man habe ihm versichert, dass der Fuß seines Torhüters "absolut in Ordnung ist", in wenigen Tagen soll Neuer mit 100 Prozent Intensität trainieren.

Beantwortet sich so auch die Frage nach dem Stoßstürmer? Mario Gomez und Sandro Wagner könnten auch beide mitfahren, betonte Löw, angesprochen auf die beide Konkurrenten. Sie werden sich gegen Spanien oder Brasilien jeweils zeigen dürfen, aber ihr Verhalten auf dem Trainingsplatz, im Mannschaftsgefüge wird ebenfalls Bände sprechen. Gomez hatte die WM 2014 verpasst, im Herbst seiner Karriere würde er sich in Russland klaglos auf die Bank setzen - dabei sein ist alles.

Wagner wiederum gibt in München den Joker und hat damit seinen Frieden gemacht. Andererseits betonte er wiederholt, der beste Stürmer Deutschlands zu sein - was nicht nur eine Ansage in Richtung Gomez ist, sondern auch in Richtung Werner. Und dann ist da ja noch Lars Stindl. Ein Lieblingsschüler von Löw, eben auch aufgrund seiner Qualitäten abseits des Platzes.

Vier Stürmer werden es am Ende aber nicht sein, mindestens einer wird wird die WM von der Couch beobachten müssen. Wer kann noch auf den Zug aufspringen? "Die Liste ist länger" als die berufenen 26 Mann, bestätigte Löw, aber das Beispiel Philipp Max zeigt, dass sie so lange eben auch nicht ist. Ein oder zwei Spieler aus dem Dortmunder Trio Reus-Götze-Schürrle könnten es schaffen, dazu kommt der Sonderfall Manuel Neuer. Wer fliegt? Trapp, Ginter, Rudy und Brandt sind Wackelkandidaten, dazu ein Stürmer. Vielleicht stellt sich der Kader auch von selbst auf: "Meiner Erfahrung nach verletzt sich dann noch der eine oder andere", sagte Löw.

Bleiben doch alle gesund, kann Löw aus dem Vollen schöpfen: Einen derart talentierten Stamm an potenziellen WM-Fahrern hatte schon lange kein Bundestrainer mehr zur Verfügung. Es liegt an Löw, daraus "Die Mannschaft" zu formen.