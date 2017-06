Alle Infos zu Deutschland - Mexiko

Erlebe

Die deutsche Nationalmannschaft steht im Halbfinale des Confed-Cups. Gegner wird Mexiko sein, das in der Gruppe A hinter Portugal Zweiter wurden. Hier findest Du alle Infos zum Spiel, den Kadern, dem Austragungsort, der TV-Übertragung und den Livestreams.

Zeit und Ort des Spiels Deutschland gegen Mexiko

Das Halbfinale zwischen dem DFB-Team und Mexiko wird am 29. Juni 2017 um 20 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Fisht Olympic Stadium in Sotschi.

Wo kann ich Deutschland gegen Kamerun live im TV sehen?

Beide Halbfinals überträgt die ARD, dafür bekommt das ZDF das Endspiel um den Confed-Cup. Jochen Breyer und Sebastian Kehl sind dabei für Das Erste hauptverantwortlich für die Vor- und Nachberichterstattung rund um das Spiel.

Wo kann ich Deutschland gegen Mexiko live im Internet sehen?

Auch online können die Spiele des DFB-Teams verfolgt werden. Sämtliche Übertragungen der ARD sind per Livestream zu sehen.

Besitzer von Apple-Produkten können die App des TV-Senders kostenlos bei iTunes downloaden, während Android-Kunden die Applikation wie gewohnt im Google Play Store finden.

Wichtig: Aus rechtlichen Gründen kann der Stream nur innerhalb Deutschlands geöffnet werden.

Wo kann ich Deutschland gegen Mexiko im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet für alle User einen kostenlosen Liveticker an. Diesen findet ihr hier.

Wo findet Deutschland gegen Mexiko statt?

Im Fisht Olympic Stadium in Sotschi, in dem das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf Mexiko trifft, fanden vor drei Jahren sowohl die Eröffnungs- als auch die Schlussfeierlichkeiten der Olympischen Winterspiele 2014 sowie die Medaillenzeremonien statt.

Die Arena bietet Platz für 47.659 Zuschauer und hat rund 63,5 Millionen US-Dollar gekostet. Die Eröffnung fand im April 2013 statt, im Jahr 2017 wurde das Stadion noch einmal erweitert.

So erreichte Deutschland das Halbfinale

Durch den souveränen 3:1-Sieg über Kamerun und gleichzeitigen Patzer der Chilenen gegen Australien wurde Deutschland letztlich souverän Erster in der Gruppe B. Zum Auftakt wurden tapfere Australier mit 3:2 niedergerungen. Torwart Bernd Leno patzte dabei gleich doppelt. Gegen Chile stand dann Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona zwischen den Pfosten. Der Ex-Gladbacher musste einmal hinter sich greifen. Lars Stindl rettete der Mannschaft immerhin einen Punkt. Zum Abschluss gegen Kamerun half ein umstrittener Platzverweis gegen Ernest Mabouka. Julian Draxler und Timo Werner per Doppelpack trafen für den amtierenden Weltmeister.

Die Tabelle der Gruppe B

Platz Team Tore Punkte 1 Deutschland 7:4 7 2 Chile 4:2 5 2 Australien 4:5 2 4 Kamerun 2:6 1

Der Kader der DFB-Elf

Für den Confed Cup 2017 nominierte Joachim Löw einen Kader, der vor allem mit Perspektivspielern gefüllt ist. Da der Weltmeister-Coach auf zahlreiche Stammspieler verzichtete, bekommen einige neue Gesichter die Chance, sich für eine Teilnahme bei der WM 2018 zu empfehlen.

Spieler Verein Position Bernd Leno Bayer Leverkusen Tor Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Tor Kevin Trapp Paris St.-Germain Tor Matthias Ginter Borussia Dortmund Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln Abwehr Benjamin Henrichs Bayer Leverkusen Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München Abwehr Shkodran Mustafi FC Arsenal Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC Abwehr Antonio Rüdiger AS Rom Abwehr Niklas Süle 1899 Hoffenheim Abwehr Emre Can FC Liverpool Mittelfeld Sebastian Rudy 1899 Hoffenheim Mittelfeld Kerem Demirbay 1899 Hoffenheim Mittelfeld Julian Draxler Paris St.-Germain Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 Mittelfeld Amin Younes Ajax Amsterdam Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen Angriff Lars Stindl Borussia Mönchengladbach Angriff Sandro Wagner 1899 Hoffenheim Angriff Timo Werner RB Leipzig Angriff

So erreichte Mexiko das Halbfinale

Die Mexikaner setzten sich in einem echten Endspiel um Platz zwei gegen Gastgeber Russland durch. Dabei lag El Tri nach einer halben Stunde sogar im Rückstand, drehte die Partie aber durch Tore von Raul Jimenez und Oribe Peralta und gewann mit 2:1. Zuvor wurde Underdog Neuseeland mit 2:1 bezwungen, gegen Europameister Portugal erspielte das Team aus Mittelamerika ein 2:2 (1:1) durch einen Treffer in der Nachspielzeit von Hector Moreno.

Die Tabelle der Gruppe A

Platz Team Tore Punkte 1 Portugal 7:2 7 2 Mexiko 6:4 7 2 Russland 3:3 3 4 Neuseeland 1:8 0

"El Tri" - Maxiko im Profil

Bekanntester Spieler der Mexikaner ist sicherlich Rafael Marquez, der bereits 141 Länderspiele auf dem Buckel hat. Der Routinier in der Abwehr spielte viele Jahre in Europa, unter anderem auch für den FC Barcelona. Der inzwischen 38-Jährige ist in seinem Heimatland eine lebende Legende.

Auch drei Spieler aus der Bundesliga stehen im Kader von Trainer Juan Carlos Osorio. Neben den beiden Frankfurtern Carlos Salcedo und Marco Fabian, vertraut El Tri vor allem auf die Tore von Javier Hernandez von Bayer Leverkusen, besser bekannt als Chicharito, die kleine Erbse.

Weitere bekannte Namen sind Außenverteidiger Miguel Layun (FC Porto), Keeper Guillermo Ochoa (FC Malaga), Sechser Andres Guardado (PSV Eindhoven) und Zaubermaus Giovani dos Santos (LA Galaxy).

Bilanz zwischen Deutschland und Mexiko

Spiele Siege Deutschland Unentschieden Siege Mexiko 10 4 5 1

Auch der letzte Vergleich zwischen Deutschland gegen Mexiko fand im Rahmen des Confed Cups statt. Am 29. Juni 2005 siegte das Team des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann in einem wilden Spiel mit 4:3 nach Verlängerung. Michael Ballack erzielte damals in Leipzig das Siegtor in der 97. Minute mit einem wunderschönen Freistoß.