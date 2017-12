Raus aus der Champions League: RB Leipzig leistet sich unnötige Pleite gegen Besiktas

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! NFL So 10.12. RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Copa Sudamericana Independiente -

Flamengo Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Borac Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes

RB Leipzig ist aus der Champions League ausgeschieden, darf aber als Gruppendritter im kommenden Jahr in der Europa League antreten. Am abschließenden 6. Spieltag der Gruppe G verloren die Bullen gegen Gruppensieger Besiktas mit 1:2 (0:1).

Gegen das im Gegensatz zum 3:0-Derbysieg gegen Galatasaray auf neun (!) Positionen veränderte Besiktas war RB das klar tonangebende Team, doch ließen sich die Bullen im ersten Abschnitt von der allgemeinen Hektik in der Partie anstecken. Während das Spiel gegen den Ball hervorragend funktionierte, leisteten sich die Leipziger viele Ballverluste und agierten im letzten Drittel überhastet und unpräzise.

Die Gäste aus der Türkei, die bis auf die Szene, die zum Strafstoß führte und einer Hand voll Chancen in der Schlussphase quasi nichts zum Spiel beitrugen, sahen sich nach dem Seitenwechsel dann einem zielgerichteteren Leipzig gegenüber, welches alleine in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff zu fünf Großchancen kam, aber weiterhin mit dem Abschluss haderte. Unter dem Strich liefen die Leipziger acht Kilometer mehr als Besiktas.

In der Schlussphase der Partie schenkte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl den "RB-Veteranen" Marvin Compper und Dominik Kaiser noch ein paar Minuten in der Königsklasse.

Besiktas zieht so mit 14 Punkten aus sechs Spielen als Gruppensieger erstmals in der Vereinsgeschichte in das Achtelfinale der Champions League ein, Leipzig überwintert nach dem Sieg des FC Porto gegen Monaco als Dritter in der Europa League.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Negredo (10./FE), Keita (87.), Talisca (90.)

Gelb-Rote Karte: Ilsanker (82./Leipzig)

Der Star des Spiels: Tolga Zengin

Hatte am Ende des Tages zehn Paraden zu Buche stehen und rettete Besiktas vor allem in Leipzigs wilden Minuten nach Wiederanpfiff mit einigen überragenden Reflexen den Allerwertesten. Beim Gegentor machtlos.

Der Flop des Spiels: Lukas Klostermann

Der Rechtsverteidiger war nach vorne bemüht, bot nach hinten aber eine wacklige Vorstellung. Gewann über die 90 Minuten keinen einzigen Zweikampf und leistete sich 13 Ballverluste.

Der Schiedsrichter: Viktor Kassai (Ungarn)

Undankbares Spiel für Kassai, der die Red Bull Arena trotz einer guten Leistung schnell gegen sich hatte, aber dennoch den Überblick behielt. Der Elfmeterpfiff gegen Orban vor dem 0:1 war regelkonform, Werners und Augustins Abseitstore (21./64.) abzuerkennen, war ebenso richtig. Lediglich von seinen Assistenten wurde Kassai bei der ein oder anderen Abseitsentscheidung im Stich gelassen.