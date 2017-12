Champions League, 6. Spieltag: Atletico muss in die Europa League - Basel im Achtelfinale

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! FIFA Club World Cup Al Jazira -

Am 6. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Basel in Gruppe A durch einen Sieg gegen Benfica SL Platz zwei gesichert. Die Schweizer sind damit für das Achtelfinale qualifiziert. Atletico Madrid konnte währenddessen den Gang in die Europa League nicht vermeiden.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Dienstagsspiele

Gruppe A

SL Benfica - FC Basel 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Elyounoussi (5.), 0:2 Oberlin (65.)

Manchester United - ZSKA Moskau 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Dzagoev (45.+1), 1:1 Lukaku (64.), 2:1 Rashford (66.)

Die aktuelle Tabelle der Gruppe A:

Gruppe B

Tore: 1:0 Lewandowski (8.), 2:0 Tolisso (37.), 2:1 Mbape (50.), 3:1 Tolisso (69.)

Celtic FC - RSC Anderlecht 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Simunovic (62./Eigentor)

Die aktuelle Tabelle der Gruppe B:

Gruppe C

FC Chelsea - Atletico Madrid 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Niguez (56.), 1:1 Savic (75./Eigentor)

AS Rom - Qarabag Agdam 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Perotti (53.)

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C:

Gruppe D

Olympiakos Piräus - Juventus Turin 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Cuadrado (15.), 0:2 Bernardeschi (89.)

FC Barcelona - Sporting 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Alcacer (59.), 2:0 Mathieu (90.+1/Eigentor)

Die aktuelle Tabelle der Gruppe D:

Seite 1: Die Dienstagsspiele mit dem FC Barcelona, Manchester United und Juventus Turin

Seite 2: Die Mittwochsspiele mit dem FC Liverpool, Manchester City und dem FC Sevilla