Champions League: Alle Infos zur Achtelfinal-Auslosung, TV-Übertragung und Livestream

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! NFL So 10.12. RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Copa Sudamericana Independiente -

Flamengo Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Borac Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes

Die Gruppenphase der Saison 2017/18 in der UEFA Champions League ist vorbei, das Achtelfinale steht vor der Tür. Der FC Bayern München ist als einziger deutscher Klub noch im Rennen und kann auf sieben Sieger der anderen Gruppen treffen. SPOX nennt alle Teilnehmer des Achtelfinals und verrät Euch, wann die Auslosung stattfindet und wo Ihr sie verfolgen könnt.

Die Gruppenphase ist Geschichte und mit den Bayern ist nur noch ein Team aus der Bundesliga im Lostopf. Als Zweiter der Gruppe B hinter Paris Saint-Germain wird der deutsche Rekordmeister nun auf einen der sieben anderen Gruppensieger treffen und im Achtelfinale zuerst Heimrecht haben.

Dabei sind dann unter anderem Prestigeduelle gegen Manchester United, dem FC Barcelona oder ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pep Guardiola und Manchester City möglich. Nicht möglich sind für die anderen Teilnehmer allerdings länderinterne Duelle, die erst ab dem Viertelfinale zulässig sind.

Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung des Achtelfinals der Champions League aus?

Topf 1 mit den Gruppensiegern:

Verein Land Manchester United England Paris Saint-Germain Frankreich AS Rom Italien FC Barcelona Spanien FC Liverpool England Manchester City England Besiktas JK Türkei Tottenham Hotspur England

Topf 2 mit den Gruppenzweiten:

Verein Land FC Basel Schweiz FC Bayern München Deutschland Chelsea FC England Juventus Italien Sevilla FC Spanien Shakhtar Donezk Ukraine FC Porto Portugal Real Madrid Spanien

Wann und wo findet die Auslosung des Achtelfinals der Champions League statt?

Die Auslosung des Achtelfinals findet wie üblich in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz statt. Los geht es am Montag, den 11. Dezember um 12 Uhr.

Wo kann ich die Achtelfinal-Auslosung der Champions League verfolgen?

Die Auslosung des Achtelfinals wird im TV von den Free-TV-Sendern Sky Sport News HD sowie Eurosport 1 (HD) ab 12 Uhr live übertragen. Zudem bieten Sky Sport News HD sowie die offizielle Seite der UEFA, uefa.com kostenlose Livestreams der Veranstaltung an.

Gibt es von der Achtelfinal-Auslosung der Champions League einen Liveticker?

Selbstverständlich bietet SPOX von der Auslosung auch einen Liveticker an, der ebenfalls um 12 Uhr loslegt. Zu finden ist der Liveticker unter diesem Link.

Wann findet das Achtelfinale der Champions League statt?

Das Achtelfinale der Champions Leaguer wird gestaffelt ausgetragen. Die erste Gruppe spielt die Hinspiele am 13. und 14. Februar sowie die Rückspiele am 6. und 7. März 2018. Die zweite Gruppe muss am 20. und 21. Februar sowie am 13. und 14. März ran.

Wann und wo findet das Finale der Champions League 2017/18 statt?

Das Finale der Champions League findet am 26. Mai 2018 in Kiew statt. Alle Infos zum Finale findet Ihr hier.