Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool gegen FC Porto?

Nur noch acht Mannschaften sind in der Champions League verblieben. Im Viertelfinale trifft dabei der FC Liverpool heute auf den FC Porto. Wo ihr die Partie sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Bereits in der vergangenen Saison trafen Liverpool und Porto in einer K.o.-Runde aufeinander. Damals siegten die Reds schon im Hinspiel mit 5:0 und entschieden das Achtelfinal-Duell klar für sich.

FC Liverpool vs. FC Porto: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Nun stehen sich die beiden Kontrahenten im Viertelfinale gegenüber. Das Hinspiel kann im Free-TV nicht verfolgt werden. Stattdessen teilen sich DAZN und Sky die Rechte an der Champions League. Während Sky sich für das Spiel Tottenham Hotspur gegen Manchester City entschieden hat, überträgt DAZN live und in voller Länge die Begegnung an der Anfield Road.

Der Online-Streaming-Dienst berichtet ab 20.45 Uhr von der Partie. Darüber hinaus ist die Begegnung auch in Ausschnitten bei Sky in der Konferenz zu sehen.

Darüber hinaus bietet Euch SPOX einen Liveticker zur Begegnung an.

Champions-League-Viertelfinale im Überblick

Datum Anstoß Heim Auswärts Übertragung 09.04.2019 21 Uhr FC Liverpool FC Porto DAZN 09.04.2019 21 Uhr Tottenham Hotspur Manchester City Sky 10.04.2019 21 Uhr Manchester United FC Barcelona Sky 10.04.2019 21 Uhr Ajax Amsterdam Juventus Turin DAZN

Champions-League: Die Highlights im Video

Neben der Live-Übertragung sind auf DAZN zudem die Highlights aller Partien abrufbar. Ab 23.30 Uhr können ihr die Spielhöhepunkte der Parallelbegegnung angesehen werden.

Nicht nur DAZN zeigt die Highlights, auch SPOX hat diese im Programm. Ab 0 Uhr des Folgetags können alle entscheidenden Szenen auf unserer Seite abgerufen werden.

Champions League: Die Termine bis zum Finale