Champions League, Wettquoten: FC Liverpool gegen FC Porto und Tottenham Hotspur gegen Manchester City heute live tippen

In der Champions League stehen in dieser Woche die Viertelfinal-Hinspiele an. Welche Teams verschaffen sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel? Und wer ist bei den Buchmachern der Favorit? Hier seht ihr die Wettquoten.

Die Champions-League-Saison geht in ihre heiße Phase, nur noch acht Mannschaften kämpfen um die begehrteste Trophäe im europäischen Fußball. Heute Abend greifen gleich drei der insgesamt vier verbliebenen englischen Vertreter ins Geschehen ein: Der FC Liverpool empfängt den FC Porto, Tottenham Hotspur spielt gegen Manchester City.

Liverpool gegen Porto und Tottenham gegen Manchester City heute live tippen: Wettquoten

Alle drei Mannschaften, die heute Abend spielen, haben im Achtelfinale deutsche Teams aus dem Wettbewerb gekegelt. Der FC Liverpool hatte mit dem FC Bayern München wohl die schwerste Aufgabe, meisterte diese aber souverän.

Dementsprechend sehen die Buchmacher von bwin das Team von Jürgen Klopp im Viertelfinale gegen Porto klar im Vorteil. Die Reds haben eine Quote von 1,26, der portugiesische Meister steht bei 11,50. Wer auf ein Unentschieden tippt, erhält sogar noch eine Quote von 6,25.

Und auch im zweiten Hinspiel heute Abend gibt es einen klaren Favoriten: Während der Meisterschaftskandidat in der Premier League, Manchester City, eine Quote von 1,87 hat, stehen die Spurs bei 4,10.

Die beiden Mannschaften treffen in den nächsten Tagen insgesamt drei Mal aufeinander, die Buchmacher rechnen ManCity in allen drei Duellen aber eine deutlich höhere Siegchance zu.

Champions League, Wetten: Quoten für das Viertelfinale

Hier eine Übersicht mit den wichtigsten Quoten für die Hinspiele in der Champions League.

Paarung Sieg 1 Remis Sieg 2 FC Liverpool - FC Porto 1,26 6,25 11,50 Tottenham Hotspur - Manchester City 4,10 3,80 1,87 Ajax Amsterdam - Juventus Turin 3,40 3,20 2,25 Manchester United - FC Barcelona 3,70 3,60 2,00

Die Wettquoten wurden am 09.04.2019 um 10.20 Uhr aufgerufen. Es wird keinerlei Haftung übernommen.

Champions League: Wetten und Quoten

Alternativ zu den Tendenzwetten gibt es noch zahlreiche weitere Wettmöglichkeiten. So kann beispielsweise auf genaue Resultate, das Halbzeitergebnis oder die Toranzahl getippt werden.

Hier gibt es eine Übersicht zu allen verfügbaren Wetten.

Powerranking zum Champions-League-Viertelfinale © getty 1/26 Es wird ernst in der Königsklasse: Acht verbliebene Teams kämpfen im CL-Viertelfinale um das Weiterkommen. Vier davon kommen aus England. Der Favorit kommt für viele aber aus Spanien. SPOX macht das Powerranking vor der Runde der letzten Acht. © getty 2/26 PLATZ 8 – TOTTENHAM HOTSPUR: Die Gruppenphase überstanden die Spurs in einer Staffel mit Barca und Inter Mailand mit Ach und Krach. Im Achtelfinale setzte sich Tottenham souverän ohne Gegentor gegen den BVB durch. © getty 3/26 Allerdings ist in der Liga seit geraumer Zeit der Wurm drin: Der Sieg bei der Stadioneinweihung am Wochenende gegen Crystal Palace war der erste Dreier der Spurs seit Mitte Februar. Es folgten vier Pleiten in fünf Spielen. © getty 4/26 Im Viertelfinale bekommt es die Mannschaft von Trainer Maurizio Pochettino mit Manchester City zu tun. Der Einzug ins Halbfinale gegen die formstarken Citizens käme einer Sensation gleich. Seit drei Jahren haben die Spurs gegen City nicht mehr gewonnen. © getty 5/26 PLATZ 7 – FC PORTO: Geht mit Rückenwind aus dem Derby-Sieg gegen Boavista in den Viertelfinal-Kracher mit Liverpool – und mit einer offenen Rechnung. Im Achtelfinale war im vergangenen Jahr gegen die Reds Schluss. © getty 6/26 Mit 0:5 verlor Porto das Hinspiel im Estadio do Dragao und damit jede Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale. Dort stehen die Drachen erstmals seit 2015 und sind erneut der krasse Außenseiter gegen Liverpool. © getty 7/26 Reds-Trainer Klopp warnte zwar vor dem starken Pressing und der guten Mannschaft von Porto, dennoch sollte sich Liverpool am Ende durchsetzen – zumal der Fokus von Porto auch auf dem engen Meisterschaftskampf gegen Benfica liegen dürfte. © getty 8/26 PLATZ 6 – MANCHESTER UNITED: Schaltete sensationell PSG im Achtelfinale trotz 0:2-Pleite im Hinspiel aus. Seitdem zeigt die Formkurve der Red Devils jedoch nach unten. Auf das Wunder folgte in FA Cup und Liga die Bruchlandung. © getty 9/26 Gegen Wolverhampton flog United überraschend im FA-Cup-Viertelfinale raus. In der Liga mussten die Red Devils zuletzt zwei Pleiten in drei Spielen hinnehmen. Die CL-Quali ist trotz des „Solskjaer-Effekts“ gefährdet. © getty 10/26 Und nun muss gegen den übermächtigen FC Barcelona wohl das nächste Wunder her. Dass United Messi, Suarez und Co. in zwei Spielen in den Griff bekommt? Eher unwahrscheinlich. © getty 11/26 PLATZ 5 – AJAX AMSTERDAM: Auf den Husarenritt im Bernabeu folgt nun das Duell mit Juventus und Mr. Champions League Cristiano Ronaldo. Ajax ist erneut Außenseiter, allerdings nicht chancenlos. © getty 12/26 Seit der Hinspiel-Pleite gegen Real befindet sich Ajax in Höchstform. Am Wochenende eroberte Ajax zum ersten Mal die Tabellenführung in der Eredivisie durch ein 4:1 gegen Willem II. Das Topspiel gegen PSV wurde ebenfalls gewonnen (3:1). © getty 13/26 Vorteile für Ajax gegen Juve: Die Euophorie-Welle und der fragliche Fitnesszustand von CR7. Nachteile: Ajax glänzt erst seit kurzem mit Konstanz und Juve ist eine abgezockte Europapokal-Truppe. © getty 14/26 PLATZ 4 – JUVENTUS: Topspiel gegen Milan? Gedreht. Der Scudetto? Fast schon eingetütet. Sturm-Juwel Moise Kean? In absoluter Topform. Auf dem Papier läuft bei Juve ziemlich viel zusammen aktuell. Doch es gibt auch negative Punkte… © getty 15/26 Vor dem CL-Duell mit Ajax sorgte ein Rassismus-Eklat für Unruhe. Kapitän Bonucci gab Kean eine Teilschuld an rassistischen Beschimpfungen von Cagliari-Fans. Die Sache scheint nun jedoch geklärt – das sagt zumindest Trainer Allegri. © getty 16/26 Doch auch der fragliche Fitnesszustand von Cristiano Ronaldo wirft seinen Schatten voraus. Der Superstar fehlte zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung und wird wahrscheinlich nicht 100-prozentig fit sein. © getty 17/26 Gegen Atletico war ein fitter CR7 Juves Lebensversicherung im Rückspiel. Gegen ein beherzt aufspielendes Ajax könnte es ohne ihn eng werden – zumindest in Amsterdam. Doch im Rückspiel wird es die Alte Dame richten. © getty 18/26 PLATZ 3 – FC LIVERPOOL: Klar ist, dass das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Premier League mit City an den Kräften zehrt, doch Liverpool scheint die Reserven zu haben, um bis zum Ende sowohl in der CL als auch in der Liga im Rennen zu bleiben. © getty 19/26 In der Premier League gab es zuletzt vier Siege in Folge. In der Königsklasse rangen die Reds den wiedererstarkten FC Bayern nieder. Besonders im Rückspiel war das eindrucksvoll und dominant von der Klopp-Truppe. © getty 20/26 Auch mental scheint es zu stimmen: Liverpool hielt dem Druck, im Meisterschaftskampf immer nachlegen zu müssen, stand. Gegen Porto sind die Reds klare Favoriten. © getty 21/26 PLATZ 2 – FC BARCELONA: Barca ist bereit für den ganz großen Wurf. Seit Mitte November verloren die Katalanen nur ein einziges Spiel – gegen Sevilla im Pokal. © getty 22/26 Es folgten zwei dominante Siege im Clasico gegen Real, der Einzug ins Pokalfinale, am Samstag tütete Barca mit einem 2:0 gegen Atletico die Meisterschaft quasi ein. Und: Lionel Messi ist in absoluter Topform. © getty 23/26 Doch ganz unverwundbar ist Barca nicht, das zeigte das 4:4 zuletzt in der Liga gegen Villarreal. Schleicht sich Bruder Leichtfuß ein, könnte ManUnited das ebenso bestrafen, wie Rom im vergangen Jahr. Doch dafür scheint Barca zu stabil. © getty 24/26 Platz 1 – MANCHESTER CITY: ManCity hat den leichten Durchhänger im Dezember längst überwunden und funktioniert so wie eine bestens geölte Sieges-Maschine. © getty 25/26 Den ersten Titel der Saison gab’s schon im Februar, als sich City im Carabao-Cup-Finale gegen Chelsea durchsetzte. Im FA Cup steht City im Finale. In der Liga haben die Skyblues aktuell zwar zwei Punkte Rückstand auf Liverpool… © getty 26/26 … aber auch ein Spiel weniger. Die letzte Niederlage datiert vom 29. Januar gegen Newcastle. Seitdem holte City 14 Siege am Stück. City ist aktuell wohl das heißeste Team in Europa.

Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragung der Champions League teilen sich in dieser Saison Sky und DAZN. Im Free-TV werden keine Spiele mehr gezeigt.

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute Abend die Partie FC Liverpool gegen FC Porto live und in voller Länge ab 20.45 Uhr, bei Sky gibt es die Partie Tottenham Hotspur gegen Manchester City zu sehen.

DAZN-Abonnenten können sich eine ausführliche Zusammenfassung des englischen Top-Duells kurz nach Schlusspfiff auf der Streaming-Plattform ansehen.

Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und schaue die Partie Liverpool gegen Porto live auf DAZN!

Zusätzlich können beide Spiele ab 21 Uhr auch bei SPOX im LIVETICKER verfolgt werden.

Champions League: Der Fahrplan bis zum Finale

Die Rückspiele im Viertelfinale finden in der kommenden Woche statt, das Finale steigt am 1. Juni im Wanda Metropolitano in Madrid.