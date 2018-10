TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon: Champions League heute im TV und LIVE-STREAM

In der Champions League empfängt die TSG Hoffenheim am dritten Spieltag Olympique Lyon. Alles zur Übertragung im TV und Livestream sowie die wichtigsten Infos zur Partie erfahrt ihr bei SPOX.

Das Duell Tabellenführer gegen den Tabellenletzten. Die TSG holte durch ein 2:2 in Donezk ihren bislang einzigen Punkt. Danach folgte ein unglückliches 1:2 zu Hause gegen Manchester City. Lyon hingegen gewann bei ManCity 2:1 und holte gegen das Team aus Donezk ebenfalls ein 2:2.

Wann und wo spielt die TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon?

Am heutigen Dienstag, 22. Oktober, findet das Gruppenspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Olympique Lyon in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Schiedsrichter ist Undiano Mallenco aus Spanien.

© getty

Hoffenheim gegen Olympique Lyon heute im TV und LIVE-STREAM

Im Free-TV werden Spiele der Champions League nicht gezeigt. DAZN überträgt das Spiel zwischen Hoffenheim und Lyon. Der Streamingdienst zeigt mit Ausnahme der Bayern-Partie alle Begegnungen des heutigen Champions-League-Tages live und exklusiv in voller Länge.

Bei Sky oder Sky Goist das Spiel zudem in der Konferenz sehen. Sky und DAZN teilen sich die Recht an der Übertragung der Königsklasse.

TSG Hoffenheim vs. Lyon im Live-Ticker

Auf SPOX hält euch der Liveticker auf dem aktuellen Stand.

TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Hoffenheimern fehlen Benjamin Hübner (Gehirnerschütterung), Ermin Bicakcic (Zerrung), Dennis Geiger (Trainingsrückstand), Lukas Rupp (Kreuzbandriss), Nadiem Amiri (Ermüdungsbruch) und Leonardo Bittencourt (Muskelverletzung).

Mögliche Aufstellung: Baumann - Adams, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Demirbay, Grillitsch, Schulz - Nelson, Joelinton, Kramaric

Bei Olympique hingegen fehlt nur Amine Gouiri (Kreuzbandriss).

Mögliche Aufstellung: Lopes - Marcal, Marcelo, Denayer, Mendy - Cheikh, Aouar, Ndombele, Depay - Terrier, Dembele

TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon: Fakten vor dem Spiel

Die beiden Mannschaften treffen zum ersten Mal aufeinander

Hoffenheim verlor drei ihrer fünf Europapokal-Heimspiele und konnte noch nie zu Hause gewinnen

Lyon gewann auf europäischer Bühne die letzten drei Auswärtsspiele

UEFA Champions League Gruppe F mit Hoffenheim und Lyon

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe F sehen wie folgt aus:

Schachtar Donezk - TSG Hoffenheim 2:2

Manchester City - Olympique Lyon 1:2

TSG Hoffenheim - Manchester City 1:2

Olympique Lyon - Schachtar Donezk 2:2

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Olympique Lyon 2 4:3 1 4 2 Manchester City 2 3:3 0 3 3 Schachtar Donezk 2 4:4 0 2 4 TSG Hoffenheim 2 3:4 -1 1

UEFA Champions League: Der Dienstag mit Real, Juve, ManUnited, ManCity

Insgesamt stehen heute Abend acht Spiele auf dem Programm. Neben dem FC Bayern ist auch die TSG Hoffenheim aktiv. Alles weitere über den Spieltag findet ihr hier.