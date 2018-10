Champions League, 3. Spieltag: Spielplan, Partien, alle Paarungen

Der 3. Spieltag in der Champions League wirft seine Schatten voraus. In diesem Artikel gibt es einen Überblick über alle Partien, die am Dienstag und Mittwoch stattfinden. Außerdem erfahrt ihr, wo ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Dienstag ist nach der Länderspielpause mal wieder Champions-League-Zeit. An diesem Tag werden die Spiele der Gruppen E, F, G und H ausgetragen. Die anderen Gruppen sind am Mittwoch dran.

UEFA Champions League am Dienstag: Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV sind keine Spiele der Champions League zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie des FC Bayern München live und exklusiv. Außerdem zeigt Sky alle Partien des Spieltages in der Konferenz. Für Abonnenten von Sky ist auch ein Livestream auf Sky Go verfügbar.

Der Streamingdienst DAZN überträgt - außer das Bayern-Spiel - alle Spiele live und exklusiv. Außerdem könnt ihr bei DAZN alle Highlights sehen. Wie die Aufteilung der beiden Sender abgestimmt ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wer auf die kostenpflichtigen Angebote nicht zurückgreift, kann alle Spiele der UEFA Champions League auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

UEFA Champions League, 3. Spieltag am Dienstag: Spielplan und Partien

Uhrzeit Gruppe Spiel Übertragung Liveticker 18.55 Uhr E AEK Athen - FC Bayern Sky Sport 2 HD SPOX 18.55 Uhr H Young Boys Bern - FC Valencia DAZN SPOX 21 Uhr E Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon DAZN SPOX 21 Uhr H ManUnited - Juventus Turin DAZN SPOX 21 Uhr G Real Madrid - Viktoria Pilsen DAZN SPOX 21 Uhr G AS Rom - ZSKA Moskau DAZN SPOX 21 Uhr F TSG Hoffenheim - Olympique Lyon DAZN SPOX 21 Uhr F Schachtar Donezk - ManCity DAZN SPOX

UEFA Champions League, 3. Spieltag am Mittwoch: Spielplan und Partien

Uhrzeit Gruppe Spiel Übertragung Liveticker 18.55 Uhr A Club Brügge - AS Monaco DAZN SPOX 18.55 Uhr B PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur DAZN SPOX 21 Uhr A Borussia Dortmund - Atletico Madrid Sky Sport 2 HD SPOX 21 Uhr B FC Barcelona - Inter Mailand DAZN SPOX 21 Uhr C FC Liverpool - Roter Stern Belgrad DAZN SPOX 21 Uhr C Paris St.-Germain - SSC Neapel DAZN SPOX 21 Uhr D Galatasaray SK - FC Schalke 04 DAZN SPOX 21 Uhr D Lokomotive Moskau - FC Porto DAZN SPOX

UEFA Champions League am Dienstag: Das Spiel des Tages

Das Spiel des Tages findet in Manchester statt. Der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo kehrt mit Juventus Turin zu seiner alten Heimat zurück. Für Manchester United lief Ronaldo in 292 Spielen auf und erzielte 118 Tore. Deren Trainer Jose Mourinho steht aktuell unter großen Druck. Nach dem 2:2 bei Chelsea müssen nun in der Champions League Siege folgen.

© getty

UEFA Champions League am Mittwoch: Das Spiel des Tages

Tuchel gegen Ancelotti. PSG gegen Napoli. Beide Mannschaften müssen gewinnen, um einen Schritt Richtung Achtelfinale zu machen. Vor allem Thomas Tuchel steht unter gewaltigem Druck. Ein Erreichen des Achtelfinale seiner Millionen-Truppe ist auf jeden Fall Pflicht. Deshalb das Spiel des Champions League Tages.

UEFA Champions League vor dem 3. Spieltag: Die Gruppensituationen

Gruppe A: Mit BVB und Atletico

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Borussia Dortmund 2 4:0 4 6 2 Atletico Madrid 2 5:3 3 6 3 AS Monaco 2 1:5 -4 0 4 Club Brügge 2 1:4 -3 0

Gruppe B: Mit Barca und Inter

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 FC Barcelona 2 8:2 6 6 2 Inter Mailand 2 4:2 2 6 3 PSV Eindhoven 2 1:6 -5 0 4 Tottenham Hotspur 2 3:6 -3 0

Gruppe C: Mit Liverpool und PSG

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 SSC Napoli 2 1:0 1 4 2 Liverpool FC 2 3:3 0 3 3 Paris St.-Germain 2 8:4 4 3 4 Roter Stern Belgrad 2 1:6 -5 1

Gruppe D: Mit Schalke und Porto

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 FC Porto 2 2:1 1 4 2 FC Schalke 04 2 2:1 1 4 3 Galatasaray 2 3:1 2 3 4 Lokomotive Moskau 2 0:4 -4 0

Gruppe E: Mit Bayern und Ajax

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Ajax Amsterdam 2 4:1 3 4 2 FC Bayern 2 3:1 2 4 3 Benfica Lissabon 2 3:4 -1 3 4 AEK Athen 2 2:6 -4 0

Gruppe F: Mit ManCity und Hoffenheim

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Olympique Lyon 2 4:3 1 4 2 Manchester City 2 3:3 0 3 3 Schachtar Donezk 2 4:4 0 2 4 TSG Hoffenheim 2 3:4 -1 1

Gruppe G mit Real Madrid und AS Rom

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 ZSKA Moskau 2 3:2 1 4 2 AS Rom 2 5:3 2 3 3 Real Madrid 2 3:1 2 3 4 Viktoria Pilsen 2 2:7 -5 1

Gruppe H mit Juventus Turin und Manchester United