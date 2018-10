Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Bayern, Real, United, Juventus

Der dritte Spieltag der UEFA-Champions-League-Saison steht an. Cristiano Ronaldo trifft mit Juventus auf seine alte Liebe Manchester United. Die Bayen müssen in Athen ran, Hoffenheim empfängt Lyon. SPOX gibt euch ein Übersicht der Spiele und verrät euch, welche Spiele ihr auf Sky und welche Partien ihr auf DAZN verfolgen könnt.

Auch Real Madrid spielt heute Abend. Der Titelverteidiger will sich gegen Viktoria Pilsen für die Auswärtsniederlage bei ZSKA Moskau revanchieren.

Champions League heute live: Die Dienstagsspiele in der Übersicht

Am heutigen Dienstag stehen wie gewohnt acht Partien auf dem Programm. Sowohl die Begegnung der Bayern gegen Athen als auch das Spiel Young Boys Bern gegen Valencia werden schon um 18:55 Uhr angepfiffen. Die übrigen sechs Spiele starten um 21 Uhr.

Gruppe E: AEK Athen - FC Bayern - Ajax Amsterdam (18:55 Uhr); Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon (21 Uhr)

Gruppe F: TSG Hoffenheim - Olympique Lyon; Schachtar Donezk - Manchester City (beide 21 Uhr)

Gruppe G: AS Rom - ZSKA Moskau; Real Madrid - Viktoria Pilsen (beide 21 Uhr)

Gruppe H: Young Boys Bern - FC Valencia (18:55 Uhr); ManUnited - Juventus Turin (21 Uhr)

© Facebook/@DAZN

Champions League heute live: TV, Livestream und Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungs-Recht der UEFA Champions League. Während Sky an jedem Tag nur ein Spiel zeigt, überträgt DAZN die anderen sieben Einzelspiele live und exklusiv. Sky bietet allerdings alle Spiele in einer Konferenz an. In Deutschland und Österreich gibt es zudem anderen Aufteilungen der Spiele.

Dieser Artikel verschafft euch einen Überblick darüber, was wo gezeigt wird.

Seit 2016 ist der Streamingdienst DAZN auf dem Markt und überträgt neben der UEFA Champions League auch Spiele aus der Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Premier League. DAZN bietet euch 40 Minuten nach Apfiff der Spiele in der Champions League, Bundesliga und 2. Liga alle Highlights zu den Spielen.

DAZN bekommt ihr für 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Einen kostenfreien Probemonat gibt es auch.

Champions League am Dienstag: Spielplan, Partien, Paarungen