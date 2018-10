FC Bayern München gegen AEK Athen heute live im TV und Livestream sehen

In der Champions League ist der FC Bayern am dritten Spieltag bei AEK Athen zu Gast. Wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Der FC Bayern ist am Wochenende nach vier sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der Champions League steht der FCB punktgleich mit dem Gruppenersten, Ajax Amsterdam, auf Platz zwei der Tabelle. AEK Athen rangiert punktlos auf Rang vier.

AEK Athen gegen FC Bayern: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Gruppenspiel zwischen AEK Athen und dem FC Bayern wird am heutigen Dienstag, 23. Oktober, im Olympiastadion Athen ausgetragen. Anpfiff der Begegnung ist am frühen Abend um 18.55 Uhr.

AEK Athen gegen FC Bayern heute im TV und Livestream sehen

Im Free-TV ist das Spiel des FCB in Athen heute nicht zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv. Auf Sky Sport 1 HD startet die Vorberichterstattung mit Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus oder Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer. Ab 18.50 Uhr kann man sich dann zwischen dem Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD und der Konferenz mit dem Parallelspiel Young Boys Bern gegen den FC Valencia entscheiden. Für Abonnenten von Sky ist auch ein Livestream auf Sky Go verfügbar.

Der Stremingdienst DAZN liefert euch die Highlights der Partie ab 0:00 Uhr. DAZN zeigt alle anderen Dienstags-Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv. Wie die Aufteilung der beiden Sender abgestimmt ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Bayern gegen Athen heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keins der beiden Angebote abonniert hat, kann alle Spiele der UEFA Champions League im SPOX-Liveticker verfolgen.

UEFA Champions League Gruppe E mit AEK Athen und dem FC Bayern

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe E sehen wie folgt aus:

Ajax Amsterdam - AEK Athen 3:0 (0:0)

Benfica Lissabon - FC Bayern 0:2 (0:1)

FC Bayern - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

AEK Athen Benfica Lissabon 2:3 (0:2)

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Ajax Amsterdam 2 4:1 3 4 2 FC Bayern 2 3:1 2 4 3 Benfica Lissabon 2 3:4 -1 3 4 AEK Athen 2 2:6 -4 0

AEK Athen gegen FC Bayern heute live: Fünf Fakten zum Spiel

Noch nie zuvor standen sich beide Mannschaften gegenüber.

Der FC Bayern hat noch nie in einem europäischen Wettbewerb gegen eine griechische Mannschaft verloren (sieben Siege, ein Remis).

Der FC Bayern ist sein sechs CL-Auswärtsspielen ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis).

AEK Athen hat noch nie seine beide ersten Heimspiele in der Champions League verloren.

Drei der letzten fünf FCB-CL-Spiele endeten Remis (zuvor 21 Spiele ohne Remis).

UEFA Champions League: Der Dienstag mit Real, Juve, ManUnited, ManCity

Insgesamt stehen heute Abend acht Spiele auf dem Programm. Neben dem FC Bayern ist auch die TSG Hoffenheim aktiv.