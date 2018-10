FC Bayern in der Champions-League-Gruppe E: Tabelle, Spielplan, Termine

Der FC Bayern München spielt in der Champions-League-Gruppe E auf Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon und AEK Athen. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Informationen zur Tabelle, dem Spielplan und den Terminen.

Vor dem Gastspiel bei AEK Athen in der Königsklasse ist der FC Bayern nach drei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der Champions League steht der FCB punktgleich mit dem Gruppenersten, Ajax Amsterdam, auf Platz zwei der Tabelle. AEK Athen rangiert punktlos auf Rang vier.

UEFA Champions League, Bayerns Gruppe E: Die bisherigen Partien

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe E sehen wie folgt aus:

Ajax Amsterdam - AEK Athen 3:0 (0:0)

Benfica Lissabon - FC Bayern 0:2 (0:1)

FC Bayern - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

AEK Athen Benfica Lissabon 2:3 (0:2)

© getty

Champions League: Die Tabelle in Gruppe E mit dem FC Bayern

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Ajax Amsterdam 2 4:1 3 4 2 FC Bayern 2 3:1 2 4 3 Benfica Lissabon 2 3:4 -1 3 4 AEK Athen 2 2:6 -4 0

Übertragung der Champions League: DAZN und Sky

Die Übertragungsrechte der aktuellen Champions-League-Saison liegen bei DAZN und Sky. Beide Angebote teilen sich die Ausstrahlung der Spiele.

Hier gibt es die Übersicht, welche Matches in der Gruppenphase auf DAZN und welche bei Sky laufen.

In der K.o.-Phase ist noch nicht genau festgelegt, wer welche Spiele überträgt. Die Übertragungs-Situation hängt stark vom Abschneiden der deutschen Teams ab. Das wird in der German Rule festgelegt.

FC Bayern in der Champions League: Die weiteren Termine in Gruppe E