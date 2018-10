FC Bayern gegen AEK Athen, die voraussichtlichen Aufstellungen: Wer darf in der Champions League ran?

Heute um 18.55 Uhr beginnt das Gruppenspiel des FC Bayern München bei AEK Athen. Die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Mannschaften präsentiert euch SPOX hier.

Derzeit steht die Mannschaft aus Athen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe E. Am ersten Spieltag fing sich das Team um Trainer Marinos Ouzounidis eine 3:0 Niederlage bei Ajax Amsterdam ein. Daraufhin unterlagen sie Benfica Lissabon knapp mit 2:3 in der Heimat.

Mit dem FC Bayern kommt nun der zweite der Tabelle zu Besuch, die Münchner holten zwar gegen Ajax nur ein Remis (1:1), jedoch ist nach dem 3:1 Sieg in der Bundesliga gegen VfL Wolfsburg Besserung in Sicht. Es wird das allererste Duell dieser beiden Mannschaften sein.

AEK Athen gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte AEK Athen auflaufen:

Barkas - Bakakis - Oikonomou - Lampropoulos - Hult - Andre Simoes - Galanopoulos - Bakasetas - Klonaridis - Mantalos - Ponce

Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München könnte so aussehen:

Neuer - Kimmich - Süle - Boateng - Alaba - Thiago - Müller - Goretzka - Robben - James - Lewandowski

FC Bayern: Debüt für die A-Junioren-Spieler?

Bayern-Trainer Niko Kovac hat außerdem zwei Nachwuchstalente der U19-Mannschaft in den Kader berufen. Aufgrund des Ausfalls von Franck Ribery (Wirbelverletzung) und der Unsicherheit bezüglich David Alaba (Genesung von Muskelfaserriss), dürfen Meritan Shabani und Jonathan Meier mit nach Griechenland reisen.

Mittelfeldspieler Shabani hat bereits Erfahrung in der ersten Mannschaft gesammelt, am 32. Spieltag der letzten Saison befand er sich gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf. Damals gewannen die Bayern mit 4:1 und der 19-Jährige durfte bis zur 54. Minute auf dem Platz stehen.

Der 18-jährige Meier ist Linksverteidiger und absolvierte in dieser Spielzeit 13 Partien für die Regionalliga-Mannschaft. In den Bundesliga-Spielen gegen Hertha BSC Berlin und Borussia Mönchengladbach stand er zwar schon im Kader, bekam jedoch keine Einsatzzeit.

Verzichten müssen die Bayern weiterhin auf Kingsley Coman (Syndesmosebandriss) und Corentin Tolisso (Kreuzbandriss). Dafür könnten Thomas Müller und Jerome Boateng wieder zum Einsatz kommen, Renato Sanches hat ebenfalls Chancen auf einen Platz in der Startelf.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E