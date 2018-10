Champions League am Mittwoch: Welches Spiel zeigt Sky heute live im TV?

Am heutigen Mittwoch stehen in der Champions League die nächsten acht Spiele der Gruppenphase an. Hier erfahrt ihr, welche Partien im Livestream übertragen werden und welche Begegnung von Sky gezeigt wird.

Nachdem gestern die Gruppen E bis H dran waren, tragen heute auch die Gruppen A bis D ihren zweiten Spieltag aus.

Champions League: Welches Spiel zeigt Sky heute live im TV?

Die Übertragungsrechte in der Champions League werden sich in dieser Saison vom Livestream-Dienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky geteilt. An jedem Spieltag zeigt DAZN sieben Partien exklusiv, während Sky eine Begegnung und die Konferenz im Angebot hat.

Heute übertragt Sky Deutschland das Spiel von Borussia Dortmund gegen die AS Monaco. Alle anderen sieben Partien, darunter der FC Schalke, FC Barcelona und FC Liverpool, zeigt nur DAZN in voller Länge. In Österreich ist die Verteilung hingegen etwas anders aufgeteilt, dort zeigt Sky Sport Austria das Spiel zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Barcelona.

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 18:55 Uhr Paris St. Germain - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN 18:55 Uhr Lokomotive Moskau - FC Schalke 04 DAZN DAZN 21:00 Uhr SSC Neapel - FC Liverpool DAZN DAZN 21:00 Uhr Borussia Dortmund - AS Monaco Sky DAZN 21:00 Uhr FC Porto - Galatasaray Istanbul DAZN DAZN 21:00 Uhr PSV Eindhoven - Inter Mailand DAZN DAZN 21:00 Uhr Tottenham Hotspur - FC Barcelona DAZN Sky 21:00 Uhr Atletico Madrid - FC Brügge DAZN DAZN

Champions League heute live: Wo kann ich die Spiele im TV und im Livestream sehen?

Alle Übertragungen der diesjährigen Champions League Saison werden von Sky und DAZN abgedeckt. Wer welche Spiele übernimmt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Ab der K.o.-Phase greift bei der Verteilung der Spiele zudem die German Rule. Was genau es damit auf sich hat, wird euch hier genauer erklärt.

Der Streaming-Dienst DAZN ist seit 2016 auf dem Markt und hat sich in dieser Zeit schon ein beachtliches Angebot aufgebaut. Neben der Champions League gibt es seit dieser Saison auch jedes Spiel der UEFA Europa League auf DAZN zu sehen. Zudem gibt es internationalen Spitzenfußball im Überfluss, da auch die Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Premier League gezeigt wird.

Monatlich kostet das Abonnement 9,99 Euro und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Einen kostenfreien Probemonat könnt ihr euch obendrein sichern.