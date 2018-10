SSC Neapel gegen FC Liverpool in der Champions League heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Am zweiten Spieltag der Champions League Gruppenphase muss der FC Liverpool auswärts beim SSC Neapel antreten (21 Uhr live auf DAZN und im Liveticker) . Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Während der FC Liverpool nach dem 3:2-Sieg gegen Paris Saint-Germain von der Tabellenspitze grüßt, sieht die Situation beim SSC Neapel alles andere als gut aus. Durch das Unentschieden bei Roter Stern Belgrad sind die Italiener gegen Liverpool fast schon zum siegen verdammt, wenn Napoli eine realistische Chance auf den zweiten Platz der Gruppe C wahren will.

Champions League: Wann und wo spielen Neapel und Liverpool?

Anpfiff der Begegnung zwischen Neapel und Liverpool ist heute Abend um 21 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel in der Heimspielstätte des SSC Neapel, dem Stadio San Paolo, welches für 60.240 Zuschauer Platz bietet.

SSC Neapel - FC Liverpool heute live: TV, Livestream, Liveticker

Im deutschen Free-TV ist das Spiel SSC Neapel gegen den FC Liverpool nicht zu sehen. Die einzige Möglichkeit, die Partie live und in voller Länge zu schauen, bietet das Streaming-Portal DAZN. Das "Netflix des Sports" zeigt in dieser Saison insgesamt 104 Spiele der Champions League in voller Länge.

Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann, an seiner Seite sitzt Experte Lutz Pfannenstiel. Vorab übernmmt zudem Moderator Lukas Schönmüller die Vorberichterstattung.

In Ausschnitten ist das Spiel zwischen Neapel und Liverpool auch bei Sky zu sehen, der Pay-TV-Sender bietet eine Konferenz mit allen Begegnungen des Spieltags an.

Sollte es Euch nicht möglich sein das Spiel in Bewegtbildern zu verfolgen, habt ihr dennoch die Möglichkeit mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden zu bleiben.

