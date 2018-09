Champions League: Welche CL-Spiele zeigt DAZN heute live?

In der UEFA Champions League läuft der 1. Spieltag der Saison 2018/19. Am Mittwoch stehen insgesamt acht Spiele statt. Hier erfahrt ihr, welche Partien im Livestream auf DAZN übertragen werden.

An jedem der acht Gruppenspieltage gibt es 16 Partien, von denen jeweils acht Matches am Dienstag bzw. am Mittwoch gespielt werden.

Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream?

Während der Gruppenphase gilt für jeden Spieltag: DAZN zeigt sieben der acht Partien, Sky hat ein Spiel im Programm. Diese Matches werden jeweils exklusiv in voller Länge gezeigt, Sky bietet zudem eine Konferenz an.

Für den heutigen Mittwoch bedeutet das, dass unter anderem die TSG Hoffenheim, Real Madrid, Juventus Turin und Manchester City live und in voller Länge in Deutschland ausschließlich auf DAZN laufen.

In Österreich ist es grundsätzlich auch so, dass DAZN sieben der acht Spiele zeigt, die Auswahl ist allerdings anders. Hier gibt es eine Übersicht für die Gruppenphase in Österreich.

So sieht die Übertragungs-Situation am Mittwoch aus:

Uhrzeit Spiel Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Hoffenheim - Donezk DAZN DAZN 18.55 Uhr Amsterdam - Athen DAZN DAZN 21 Uhr Benfica - Bayern Sky DAZN 21 Uhr Valencia - Juve DAZN DAZN 21 Uhr Real Madrid - AS Rom DAZN Sky 21 Uhr City - Lyon DAZN DAZN 21 Uhr Bern - United DAZN DAZN 21 Uhr Pilsen - Moskau DAZN DAZN

Champions League im Livestream: Übertragung auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich ab der Saison 2018/19 Rechte für die Live-Übertragung der Champions League gesichert. So werden die Partien zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Wie diese Aufteilung im Detail aussieht, erfahrt ihr hier.

Während bereits alle Partien der Gruppenphase von DAZN und Sky aufgeteilt wurden, hängt die Verteilung für die K.o.-Phase davon ab, wie die deutschen Vertreter abschneiden. Das besagt die German Rule. Ab dem Halbfinale werden alle Partien von beiden Broadcastern übertragen.

DAZN überträgt Champions League: Preis, Kosten, Anmeldung, Probemonat

DAZN gehört zur englischen Perform Group und wurde 2016 ins Leben gerufen. Neben der Königsklasse hat DAZN zahlreiche weitere Rechte (UEFA Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Premier League). Aber nicht nur Fußball-Fans kommen bei DAZN auf ihre Kosten: DAZN-Kunden können nicht nur die NFL, NBA, MLB live verfolgen, sondern können auch Tennis, Boxen, Darts und vieles mehr genießen.

DAZN kostet dabei weiterhin nur 9,99 Euro im Monat. Der erste Monat ist sogar kostenlos, sichere dir jetzt deinen Probemonat!