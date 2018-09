1899 Hoffenheim bei Shakhtar Donezk in der Champions League heute live im Liveticker

Das Abenteuer Champions League beginnt für 1899 Hoffenheim in der Ukraine bei Shakhtar Donezk (exklusiv im Livestream auf DAZN). Der SPOX-Liveticker hält euch auf dem Laufenden und informiert euch über alle wichtigen Ereignisse und Tore.

Hoffenheim bei Shaktar Donezk im Liveticker: Vor dem Anpfiff

9.30 Uhr: In Charkiw beginnt für die TSG 1899 Hoffenheim heute die Mission Champions League. Noch im vergangenen Jahr war der spätere Finalist FC Liverpool eine Nummer zu groß für die Kraichgauer, nun wartet mit dem ukrainischen Vertreter Shakhtar Donezk ebenfalls keine leichte Aufgabe.

TSG 1899 Hoffenheim vor Donezk: Debütantenball

In der Vorsaison verpassten die Kraichgauer noch gegen den FC Liverpool die Qualifikation für die Königsklasse, diesmal sind die Hoffenheimer direkt qualifiziert und entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Abenteuer. "Wir brauchen keine Angst vor der Kulisse zu haben", erklärte Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt. "Wir werden uns eher auf das gefasst machen, was auf dem Platz passiert - und da erwartet uns eine sehr große Aufgabe. Die verschiedenen Stadien und Länder kennenzulernen, ist immer eine tolle Erfahrung."

Shakhtar Donezk gegen Hoffenheim: Mit Rückenwind gegen die TSG

Die Ukrainer sind dagegen schon so etwas ein alter Hase in der Champions League. Seit 2010 verpasste das Team aus dem Donbass nur einmal die Königsklasse, 2011 marschierte man sogar ins Viertelfinale. Man befindet sich zudem in einer ansprechenden Frühform. In der Liga wurden sieben der ersten acht Spiele gewonnen, lediglich bei Dynamo Kiew setzte es eine 0:1-Pleite.

