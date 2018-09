FC Bayern München gegen Benfica in der Champions League heute live im Liveticker

Der FC Bayern München startet heute in seine Champions League-Saison mit einem Heimspiel gegen Benfica. Der SPOX-Liveticker informiert euch über alle wichtigen Spielsituationen und Tore.

Dieser Artikel wird andauernd aktualisiert. Ab 21 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

FC Bayern gegen Benfica im Liveticker: Vor dem Anpiff

9.40 Uhr: Die Bayern beginnen heute die neue Champions League-Saison gegen Benfica. Nach dem Triumph im Jahr 2013 scheiterten die Bayern in den vergangenen fünf Jahren immer vorzeitig und immer gegen spanische Vertreter. Zunächst gilt es aber, die Gruppenphase souverän zu meistern, drei Punkte gegen Benfica sind deswegen fest eingeplant.

FC Bayern vs. Benfica im TV und Livestream

Der Pay TV-Sender Sky zeigt das Spiel in der Einzelspieloption auf Sky sowie in der Konferenz. Gleichzeitig kann die Partie auch via Livestream über die eigenen Streaming-Plattform Sky Go verfolgt werden.

In Österreich wird das Spiel exklusiv auf DAZN übertragen. Zudem zeigt DAZN in Deutschland und Österreich jede Menge anderen Partien der Champions League sowie alle Europa-League-Spiele und sämtliche europäische Topligen. Das Programm kostest 9,99 Euro monatlich, zuvor kann man sich aber dank des Probemonats von der Qualität von DAZN überzeugen.

FC Bayern gegen Benfica heute live: Ribery und Goretzka wohl fit

Die Bayern können in Lissabon wohl wieder auf die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Franck Ribery setzen. Nachdem Goretzka gestern das Training der Münchener verletzungsbedingt abbrechen musste, bestätigte der 23-Jährige gegenüber Sport1, dass er für das Spiel gegen die Portugiesen bereit sei.

"Ich glaube, es war einfach nur sinnvoll in dem Moment das Training abzubrechen und das ganze vernünftig zu kühlen. Ich denke, dass das kein Problem sein wird", sagte der deutsche Nationalspieler, der bereits am Wochenende gegen Leverkusen mit einer Hüftprellung passen musste.

Gute Nachrichten gibt es auch bei Franck Ribery. Der Franzose hat seine Magenprobleme wohl überwunden und steht Trainer Niko Kovac ebenfalls zur Verfügung.

