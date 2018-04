FC Bayern gegen Real Madrid heute: Liveticker zum Champions-League-Halbfinale

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Super Liga Live Roter Stern -

Am Dienstag empfängt der FC Bayern München Real Madrid. In unserem Live-Ticker zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League verpasst ihr nichts.



FC Bayern vs. Real Madrid - Liveticker

Dieser Artikel wird ständig mit den neuesten Geschehnissen aktualisiert und geupdated.

Vor dem Anpfiff: Die Aufstellungen der beiden Teams werden rund eine Stunde vor dem Spiel bekannt gegeben. Bei Bayern fehlen Manuel Neuer, Kingsley Coman, Arturo Vidal und David Alaba. Zinedine Zidane kann nicht auf Nacho Fernandez zurückgreifen.

So könnten die Mannschaften auflaufen:

FC Bayern: Ulreich - Rafinha, Hummels, Boateng, Kimmich - Ribery, James, Martinez, Müller, Robben - Lewandowski

Real Madrid: Navs - Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal - Kroos, Casemiro, Modric - Ronaldo, Benzema, Isco

Bayern gegen Real: Fakten vor dem Anpfiff

Das Rückspiel findet am nächsten Dienstag statt (1. Mai).

Vor dem Halbfinale wurden die Gelben Karten gelöscht. Das bedeutet: Kein Spieler kann das Finale durch eine Gelbsperre verpassen.

Real Madrid gewann die Champions League in den letzten beiden Jahren. Insgesamt könnte Real Madrid den Titel zum 13. Mal holen.

Ronaldo traf bislang in jedem Champions-League-Spiel.

Der FC Bayern ist das einzige Team im Halbfinale, das noch das Triple holen kann.

Vor dem Halbfinale fielen pro Spiel im Schnitt 3,14 Tore. Erst in der vergangenen Saison wurde ein Rekord aufstellt, der dieses Jahr geknackt werden könnte (3,04).

© getty

Bayern gegen Real: Wo kann ich das CL-Halbfinale im Livestream sehen?

Das Spiel wird sowohl im Free-TV vom ZDF übertragen als auch von Sky. Beide Sender bieten zudem einen Livestream an. Alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.

Bayern gegen Real: das ewige Duell

Die beiden Teams kennen sich bestens: Insgesamt standen sie sich bereits 18 Mal gegenüber - damit ist es die häufigste Paarung in der Königsklasse.

Zuletzt trafen Bayern und Real im Viertelfinale der vergangenen Saison aufeinander. Damals gewann Real dank fünf Treffern von Cristiano Ronaldo mit 2:1 und 4:2.

FC Bayerns Weg ins Halbfinale der Champions League

Bislang gingen die Bayern den ganz großen Brocken aus dem Weg. Nachdem die Münchner in der Gruppe mit Anderlecht, Celtic und PSG hinter den Franzosen als Zweiter ins Achtelfinale einzogen, setzten sie sich gegen Besiktas durch. Im Viertelfinale gegen Sevilla gewannen die Bayern das Hinspiel auswärts mit 2:1, ehe sie dank eines 0:0 in der Allianz Arena in die Runde der letzten vier einzogen.

Real Madrids Weg ins Halbfinale der Champions League

Die Königlichen hatten verglichen mit den Bayern bereits namhaftere Gegner. In der Gruppe ließ Real neben Nikosia auch den BVB hinter sich und landete hinter den Tottenham Hotspur auf Platz zwei.

In der K.o.-Phase besiegten sie im Achtelfinale PSG mit 3:1 und 2:1, im Viertelfinale kam es zur Wiederauflage des letztjährigen Finals mit Juventus Turin. Real behielt die Oberhand und konnte sich nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel sogar eine 1:3-Niederlage leisten.

Champions League, Finale 2018: Datum und Austragungsort

Wer sich in diesem Duell durchsetzt trifft im Endspiel auf den Gewinner von Liverpool gegen die Roma (Hinspiel: 5:2). Das Finale findet am 26. Mai statt. Weitere Infos zum Finale findet ihr hier.

© getty

Champions-League-Sieger der letzten Jahre