Champions-League-Halbfinale heute im TV/Livestream: Liverpool, Rom, Bayern, Real

Im Halbfinale der Champions League stehen die Hinspiele an: Am Dienstag empfängt der FC Liverpool den AS Rom (heute ab 20.15 Uhr im LIVETICKER), am Mittwoch gastiert Real Madrid beim FC Bayern München (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es einen Überblick über die Übertragung im TV sowie Livestreams und Liveticker im Internet und die Daten für die Rückspiele.

Das Halbfinale der Champions League wird innerhalb von einer Woche ausgetragen. Bereits am 1. und 2. Mai finden die Rückspiele statt.

Champions-League: Die Paarungen im Halbfinale

Datum Uhrzeit Spiele Liveticker 24.04.2018 20.45 Uhr FC Liverpool - AS Rom LIVETICKER 25.04.2018 20.45 Uhr FC Bayern München - Real Madrid LIVETICKER 01.05.2018 20.45 Uhr Real Madrid - FC Bayern München LIVETICKER 02.05.2018 20.45 Uhr AS Rom - FC Liverpool LIVETICKER

© getty

Halbfinale der Champions League im TV oder Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien der Champions League live und in HD. Zusätzlich bietet Sky seinen Abonnenten die Möglichkeit, die Streams im Internet bei Sky Go anzuschauen.

Die Übertragung der Partie zwischen Liverpool und Rom, die exklusiv auf Sky zu sehen sein wird, beginnt um 19.30 Uhr. Die Besetzung von Sky:

Moderation: Jessica Kastrop

Kommentar: Wolff Fuss

Experten: Dietmar Hamann, Patrick Owomoyela, Julius Müller-Meiningen, Dr. Markus Merk und Erik Meijer

Auch die Sendung für Bayern gegen Real beginnt um 19.30 Uhr. Für diese Partie sieht die Besetzung folgendermaßen aus:

Moderation: Michael Leopold

Kommentar: Kai Dittmann

Experte: Christoph Metzelder, Tayfun Korkut, Javier Caceres, Linus Haverkamp, Erik Meijer

Das Hinspiel der Bayern ist auch im Free-TV im ZDF zu sehen. Das ZDF bietet zudem einen kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt bereits um 19.20 Uhr, Bela Rethy wird kommentieren.

© getty

Champions-League-Halbfinale: Wo finde ich einen Liveticker?

SPOX bietet zu allen Partien der Königsklasse einen Liveticker an. Hier geht's zum Livekalender.

Liverpool gegen Rom: Wiedersehen mit Salah

Vor der Saison wechselte Mohamed Salah vom AS Rom zu den Reds, wo er förmlich explodierte und in 46 Pflichtspielen an 54 Toren direkt beteiligt war (41 eigene Treffer).

"Eigentlich ist das ein normales Spiel, aber für Mo Salah ist das etwas Besonderes", schätzte Jürgen Klopp im Vorfeld der Partie ein. Klopp, der mit Liverpool als Favorit in das Duell geht, baut dabei auf die Untersützung der Fans.

Und auch Georginio Wijnaldum schwärmt von der Atmosphäre an der Anfield Road: "Wenn du den Platz betrittst, hast du das Gefühl, die Fans geben noch mehr als in der Premier League. Sie können dir wirklich dabei helfen, auch schwierige Momente zu überstehen."

Jürgen Klopp stand bereits einmal im Finale der Königsklasse, als er 2013 mit dem BVB an den Bayern scheiterte.

Bayern gegen Real: Der Triple-Traum lebt

Seitdem Jupp Heynckes den FC Bayern von Carlo Ancelotti übernommen hat, sind die Münchner wieder voll auf Kurs: Die Meisterschaft ist bereits eingetütet, im Pokal wartet Eintracht Frankfurt im Finale und in der Champions League steht der FCB in der Runde der letzten Vier.

Dort treffen sie nun auf Real Madrid, das den Titel zuletzt zwei Mal in Folge gewann. Für die Königlichen ist die Champions League die letzte Chance auf einen Titel in der laufenden Saison: In der Primera Division liegen sie 15 Punkte hinter Barca, in der Copa del Rey schied Real gegen Leganes aus.

Dabei ist besonders Cristiano Ronaldo in bestechender Form: In der Liga erzielte Ronaldo 24 Tore (25 Einsätze), in der Champions League 15 Treffer (10 Einsätze).

© getty

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick

Paarung Hinspiel Rückspiel Torverhältnis FC Liverpool - Manchester City 3:0 in Liverpool 2:1 5:1 AS Rom - FC Barcelona 1:4 in Barcelona 3:0 4:4 FC Bayern - FC Sevilla 2:1 in Sevilla 0:0 2:1 Real Madrid - Juventus Turin 3:0 in Turin 1:3 4:3

Wann findet das Finale der Champions League 2018 statt?

Das Endspiel der Königsklasse wird am 26. Mai in Kiew ausgetragen. Alle weiteren Infos zum Finale gibt es hier.