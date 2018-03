Champions League, Viertelfinale: Auslosung, Spielplan und Termine in der Übersicht

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? J1 League Live Sendai -

Die Königsklasse geht in die heiße Phase, bald stehen alle Teams fest, die es ins Viertelfinale der Champions League geschafft haben. SPOX hat alle wichtigen Infos zur Auslosung und den Terminen.

Champions-League-Viertelfinale: Welche Teams sind qualifiziert?

Mit Real Madrid, dem FC Liverpool, Juventus und Manchester City haben bereits vier Teams die Rückspiele des Achtelfinals hinter sich gebracht und sind für die nächste Runde qualifiziert.

In der kommenden Woche werden die vier restlichen Viertelfinalisten ermittelt. Am Dienstag empfängt Manchester City den FC Sevilla (20.45 Uhr im LIVETICKER, Hinspiel: 0:0) und der AS Rom muss zuhause die Niederlage gegen Donezk wett machen (20.45 Uhr im LIVETICKER, Hinspiel: 1:2).

Am Mittwoch reist der FC Bayern München mit einem komfortablen Vorsprung nach Istanbul (18 Uhr im LIVETICKER, Hinspiel: 0:5), während der FC Barcelona Chelsea im Camp Nou empfängt (20.45 Uhr im LIVETICKER, Hinspiel: 1:1).

Qualifizierte Mannschaften:

Real Madrid (Spanien)

FC Liverpool (England)

Juventus (Italien)

Manchester City (England)

Manchester United (England) / FC Sevilla (Spanien)

AS Rom (Italien) / Shakhtar Donezk (Ukraine)

FC Bayern München (Deutschland) / Besiktas (Türkei)

FC Barcelona (Spanien) / FC Chelsea (England)

Wann und wie wird das CL-Viertelfinale ausgelost?

Das Viertelfinale wird am Freitag, den 16. März um 12 Uhr in Nyon ausgelost.

Im Gegensatz zur Auslosung der vorherigen Runde werden die Viertelfinal-Paarungen ohne Beschränkungen ausgelost. Heißt: Es gibt keine gesetzten Klubs, Vereine aus dem gleichen Verband und der gleichen Vorrundengruppe können aufeinander treffen. Der zuerst gezogene Klub hat dabei im Hinspiel Heimrecht.

Wo kann ich die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals live sehen?

Die Auslosung wird im deutschsprachigen Raum gleich von zwei Sendern live übertragen: Sky Sport News HD und Eurosport zeigen die Ziehung aus der Schweiz. Zudem wird es auf der Homepage der UEFA einen Livestream zur Auslosung geben.

Wer die Auslosung im Liveticker verfolgen möchte, der ist bei SPOX richtig. Hier geht's zum Ticker zur Auslosung.

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt?

Die Hinspiele steigen am Dienstag, den 3. und am Mittwoch, den 4. April. Die Rückspiele finden eine Woche darauf am 10. und 11. April statt.