FC Bayern München - FC Sevilla: Termin, TV-Übertragung, Infos zum CL-Rückspiel

Im Champions-League-Viertelfinale trifft der FC Sevilla am Dienstag, den 3. April, zuhause auf den FC Bayern. Das Rückspiel zwischen den beiden Mannschaften findet bereits eine Woche später am Mittwoch, den 11. April, statt. Erfahrt hier alles Wissenswerte zum Rückspiel.

Rückspiel: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München findet am Mittwoch, den 11. April, in der Allianz Arena in München statt. Anpfiff des Spiels ist um 20.45 Uhr.

Wo wird das Rückspiel im TV und im Livestream übertragen?

Das ZDF überträgt das Spiel im Free TV. Die Übertragung beginnt um 20.25 Uhr, im Anschluss gibt es noch eine Nachberichterstattung mit Interviews und Highlights. Zudem bietet das ZDF sein gesamtes Programm auch als Livestream an.

Folgende Personen begleiten das Spiel:

Reporter: Bela Rethy

Moderator: Oliver Welke

Experte: Oliver Kahn

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live, ebenso wie die anderen Viertelfinalspiele. Kunden des Senders können das Spiel alternativ über den Livestream Sky Go verfolgen.

Bayern München - Sevilla im Liveticker

Falls ihr das Spiel nicht im TV oder im Livestream verfolgen könnt, bietet euch SPOX auch einen LIVETICKER zum Spiel, der euch über alle wichtigen Ereignisse informiert.

Bayern Favorit auf das Weiterkommen

Die Bayern treten als klarer Favorit gegen den FC Sevilla an. Dabei war Sevilla in den letzten Jahren international durchaus erfolgreich. Von 2013 bis 2015 konnten die Andalusier die Europa League gewinnen, nun schaffte es der Verein zum zweiten Mal in Folge in die K.o.-Phase der Königsklasse.

In der Liga läuft es dagegen nicht so gut für die Spanier. Dort rangiert Sevilla nur auf Platz sechs mit 16 Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

Die Bayern haben dagegen den Meistertitel nahezu sicher und können sich ganz auf das Duell mit Sevilla konzentrieren. Dazu kommt, dass Bayern im Rückspiel Heimrecht genießt - durchaus ein Vorteil.

Bayern Münchens Weg in das Viertelfinale

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase, 1. Spieltag RSC Anderlecht 3:0 (H) Gruppenphase, 2. Spieltag Paris St.-Germain 0:3 (A) Gruppenphase, 3. Spieltag Celtic FC 3:0 (H) Gruppenphase, 4. Spieltag Celtic FC 2:1 (A) Gruppenphase, 5. Spieltag RSC Anderlecht 2:1 (A) Gruppenphase, 6. Spieltag Paris St.-Germain 3:1 (H) Achtelfinale, Hinspiel Besiktas JK 5:0 (H) Achtelfinale, Rückspiel Besiktas JK 3:1 (A)

Die weiteren Termine der Champions League 2017/18