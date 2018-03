Champions League, Halbfinale: Auslosung, Spielplan und Termine in der Übersicht

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? J1 League Kashiwa -

Das große Finale in Kiew rückt immer näher. Acht Teams sind in der Champions League noch übrig - und wollen ins Halbfinale. SPOX hat alle wichtigen Infos zur Auslosung und den Terminen der Runde der letzten vier.

Champions-League-Halbfinale: Welche Teams können sich qualifizieren?

Wer in den beiden Halbfinals Ende April und Anfang Mai um den Einzug in das Endspiel der Königsklasse spielt, ist noch offen. Zunächst stehen die Viertelfinals an, in denen der FC Bayern München der letzten deutsche Vertreter unter den acht verbliebenen Mannschaften ist.

Partie Hinspiel Rückspiel FC Sevilla - FC Bayern München 3. April in Sevilla 11. April in München Juventus - Real Madrid 3. April in Turin 11. April in Madrid FC Liverpool - Manchester City 4. April in Liverpool 10. April in Manchester FC Barcelona - AS Roma 4. April in Barcelona 10. April in Rom

Wann und wie wird das CL-Halbfinale ausgelost?

Das Halbfinale wird traditionell am Freitag nach den letzten Viertelfinal-Rückspielen ausgelost. Am 13. April werden in Nyon die Kugeln gezogen.

Dabei handelt es sich wie schon im Viertelfinale um eine offene Auslosung. Heißt: Es gibt keine gesetzten Teams mehr und Mannschaften aus dem gleichen Verband können aufeinander treffen.

Der zuerst gezogene Klub hat dabei im Hinspiel Heimrecht.

Champions League: Welche Mannschaft hat im Finale Heimrecht?

Zusätzlich zur Ermittlung der Paarungen der Halbfinals wird es am Freitag eine weitere Auslosung geben. Darin wird aus formellen Gründen ermittelt, der Sieger welches Halbfinals im Endspiel als Heimmannschaft geführt wird.

© getty

Wo kann ich die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals live sehen?

Die UEFA bietet auf ihrer Homepage einen Livestream zur Auslosung an. Im frei empfangbaren TV wird die Ziehung des Semifinals bei Eurosport und Sky Sport News HD zu sehen sein.

Wer die Auslosung im Liveticker verfolgen möchte, der ist bei SPOX richtig. Hier geht's zum Ticker zur Auslosung.

Champions League: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Hinspiele steigen am Dienstag, den 24. und am Mittwoch, den 25. April. Die Rückspiele finden eine Woche darauf am 1. und 2. Mai statt.