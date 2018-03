Pep Guardiola widerspricht Gerüchten um eine Vertragsverlängerung bei Manchester City.

Premier League Man United -

Liverpool Premier League Chelsea -

Crystal Palace Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Premier League Arsenal -

Watford Premier League Bournemouth -

Tottenham Premier League Stoke -

Man City Premier League Liverpool -

Watford Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed)

Gerüchte sind aufgekommen, dass Pep Guardiola seinen noch laufenden Vertrag bei den Citizens bereits verlängert. Er bestreitet dies.

"Manchmal bekommen Journalisten schlechte Informationen", sagte der Spanier am Freitag und fügte an: "Mein Berater ist nicht in der Stadt. Er war es nicht, er ist es nicht und er wird es in den kommenden sechs Wochen auch nicht sein."

Unter Guardiola besteht für die Citizens in dieser Saison noch immer die Chance auf ein kleines Triple: Zwar sind sie im FA Cup mittlerweile ausgeschieden, in der Liga stehen sie aber mit 17 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten souverän an der Spitze, in der Champions League haben sie das Viertelfinale erreicht und den EFL-Carabao-Cup gewannen sie dank eines 3:0-Erfolgs im Endspiel gegen Arsenal.