Dienstag, 09.05.2017

"Das könnte die kompletteste Mannschaft der Geschichte sein. Wir sind nicht nur elf Spieler, wir sind 24 oder 25 Spieler, die immer kämpfer und selbst die, die nicht so viel Einsatzzeit bekommen, leisten großartige Arbeit. Denn wir profitieren von ihnen, dass sie jederzeit bereit sind, einzugreifen", sagte der Spanier im Vorfeld der Begegnung mit dem Stadtrivalen.

Madrid reist mit einem 3:0-Sieg aus dem Hinspiel ins Stadion Vicente Calderon. "Wir haben die Dinge selbst in der Hand und fühlen den Druck nicht. Am Mittwoch werden wir sehen, wer ins Finale einziehen darf und in den kommenden Wochen spielen wir um den Titel in LaLiga", erklärte der 31-Jährige.

Sergio Ramos im Steckbrief