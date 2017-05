Freiburg an Philipp Lienhart dran?

Dienstag, 09.05.2017

Aus Real Madrids Castilla ist Philipp Lienhart nicht wegzudenken. 26 Spiele absolvierte der 20-jährige Österreicher im spanischen Unterhaus. Einsätze in Real Madrids Kampfmannschaft stehen aber aus. Laut einem Bericht der Marca soll Lienhart Real Madrid im Sommer nun verlassen. Demnach soll der Ex-Rapidler auf der Wunschliste des SC Freiburg stehen.

Der Transfer könnte aber am Geld scheitern: Real Madrid will ein vielfaches von jener Ablöse, die man 2015 an den SK Rapid überwies. 800.000 Euro flossen damals nach Wien. Eine hohe Millionenablöse soll Real Madrid vorschweben, dazu eine Rückkaufklausel. Ob der Sensationsaufsteiger einen so großen Teil des Transferbudgets in Lienhart investieren will, bleibt momentan aber noch zu hinterfragen.

Philipp Lienhart im Steckbrief