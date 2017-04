Erlebe Real bei "El Clasico" gegen Barca live

Mittwoch, 19.04.2017

Der Mythos "Real Madrid" zieht Fans weltweit in seinen Bann. Auch Du kannst dich an der Atmosphäre im Estadio Santiago Bernabeu und dem Spiel der Königlichen berauschen: Im Internet zeigt DAZN das, was das klassische Fernsehen verpasst.

Jedes Spiel in LaLiga überträgt DAZN live in bester TV-Qualität. Sämtliche Streams werden in 720p oder 1080p im Internet ausgestrahlt. Darunter natürlich das legendäre El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona sowie das Derbi madrileno gegen Atletico.

Ob es für Real Madrid mit Trainer Zinedine Zidane und Deutschlands Ausnahmespieler Toni Kroos am Ende zum Titel in der Primera Division reicht, erfährst du live nur bei DAZN!

Der Primera-Division-Spielplan von Real Madrid:

Datum Uhrzeit Partie Überträgt DAZN? 23.04.17 20.45 Uhr Real Madrid - FC Barcelona ja 26.04.17 21.30 Uhr Deportivo La Coruna - Real Madrid ja 29.04.17 16.15 Uhr Real Madrid - FC Valencia ja 06.05.17 20.45 Uhr FC Granada - Real Madrid ja 14.05.17 offen Real Madrid - FC Sevilla ja 21.05.17 offen FC Malaga - Real Madrid ja

Was DAZN Dir bietet

Du willst nicht nur im Liveticker erleben, wie sich die Real Madrid in LaLiga schlägt? DAZN bietet dir die Möglichkeit, das Livestream-Angebot mit einem Probemonat gratis auszuprobieren. Erlebe die Spitzenspiele gegen den FC Barcelona, Atletico oder den FC Sevilla live und auf Abruf! Erst im zweiten Monat kostet der Service 9,99 Euro, jeder Nutzer kann sein Abonnement monatlich kündigen.

Damit nicht genug. DAZN zeigt neben der Primera Division auch die englische Premier League, die italienische Serie A und die französische Ligue 1 im Livestream. Außerhalb des Fußballs stehen mit NBA, NFL, MLB und NHL unter anderem alle vier großen US-Sport-Ligen auf dem Programm. DAZN bietet die wohl breiteste Auswahl an Sportübertragungen im deutschen Raum, das Fernsehen kann da nicht mithalten.

Die Streams von DAZN haben einen weiteren Vorteil: Der Nutzer kann sie überall statt nur am Fernseher abrufen. Neben dem Computer und Laptop stehen für die Streams Apps für Android- und Apple-Smartphones sowie Smart-TVs und Spielekonsolen bereit.

• Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Fire Tablet

• Android TV, LG Smart TV, Panasonic Smart TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV

• PC, Notebook, iMac und Macbook

• Smartphones und Tablets mit Android oder iOS

• Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 sowie Xbox One

Ähnlich wie Netflix will DAZN zudem seine Livestreams künftig auch für Apple TV anbieten. Gleichzeitiges Streaming auf zwei Geräten ist möglich.

