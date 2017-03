Sampaoli: "Wäre schön, wenn er bleibt"

Mittwoch, 15.03.2017

"Es wäre schön, wenn er bleibt. Er gibt unserem Spiel sehr viel", so Sampaoli unmittelbar nach dem Spiel.

In der laufenden Saison stehen für Nasri in 26 Pflichtspielen für Sevilla drei Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Bei der 0:2-Niederlage im King Power Stadium gegen Leicester erwies er seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er sich in der 74. auf ein Scharmützel mit Jamie Vardy einließ und anschließend seine zweite Gelbe Karte des Spiels sah.

Samir Nasri im Steckbrief