De Laurentiis: "Napoli ist hungriger als Real"

Dienstag, 07.02.2017

"Kein Team ist unschlagbar. Es sind nur die Umstände, die das Ergebnis bestimmen", sagte er BeIN Sports. "Napoli ist gewachsen und ist das einzige italienische Team, das seit sieben Jahren in Folge in der Champions League spielt."

"Ich muss betonen, dass Napolis Umsatz nur ein Viertel von dem Real Madrids, Manchester Uniteds oder Manchester Citys beträgt", wies er auf den Unterschied zu den Königlichen hin, um dann zu betonen, dass das kein Hindernis sein müsse: "Vielleicht ist Napoli hungriger als Real Madrid. Für Napoli wäre ein Sieg mehr wert als eine ganze Saison."

Der 67-Jährige ging sogar noch weiter. Das Erreichen des Viertelfinals wäre eine "Heldentat". Und er wisse als Filmemacher schließlich, wovon er spreche, habe er Träume doch in seiner DNA.

Am 15. Februar kommt es zum Hinspiel im Santiago Bernabeu, ehe am 7. März das Rückspiel in Italien stattfindet.

