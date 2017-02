Raiola: "Man weiß nie, was mit Zlatan passiert"

Mittwoch, 01.02.2017

"Ibrahimovic weiß, was die Leidenschaft bei Napoli bedeutet. Das hat ihn schon immer angezogen. Ich weiß, dass (Präsident Aurelio, Anm. d. Red.) De Laurentiis ihn kennt und dass man nie weiß, was mit Zlatan passiert", sagte Raiola.

Neben dem Star-Stürmer der Red Devils brachte der Berater noch einen weiteren Angreifer ins Gespräch: "Mario (Balotelli) ist gut aufgehoben in Nizza. Er will der Welt zeigen, dass er eine ruhige Person geworden ist. Er will nur arbeiten und das tut er. Es gibt eine Menge Teams, die sich nach ihm erkundigt haben. Von China bis nach Nord-Europa, aber wie gesagt, wir werden ein paar Monate warten, um über Marios Zukunft zu entschieden."

"Wir schließen nichts aus. Weder Napoli, noch andere Klubs. Wir werden sehen, was im Sommer passiert", erklärte Raiola abschließend.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief