Juventus gastiert beim Brüderverein

Donnerstag, 26.01.2017

Lazio Rom - Chievo Verona (Sa., 18 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Inter Mailand - Delfino Pescara (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Turin - Atalanta Bergamo (So., 12.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Crotone - FC Empoli (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

AC Florenz - FC Genua (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Cagliari Calcio - FC Bologna (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Udinese Calcio - AC Mailand (So., 15 Uhr auf DAZN und im LIVETICKER)

US Sassuolo - Juventus Turin (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Ein kleiner Schock war die Niederlage gegen den AC Florenz für die Fans von Juventus. Die Roma ist herangerückt, nur ein Punkt trennt den Tabellenführer vom ersten Verfolger. Am letzten Spieltag gelang gegen Lazio die direkte Anwort, bei Sassuolo soll die nächste folgen.

Das Gastspiel im Marpei Stadium ist für Juventus auch ein Wiedersehen mit zahlreichen Ex-Spielern. Domenico Berardi etwa, der zuletzt immer besser in Form kam und mit zwei Toren gegen Palermo glänzen konnte. Auch Alessandro Matri ist in Turin bestens bekannt.

Der Respekt ist beim Brüderverein trotzdem vorhanden. Alberto Aquilani sprach aus ganzer Erfahrung: "Sie sind das stärkste Team der Meisterschaft." Die letzten Spiele sprechen immerhin für seine Mannschaft: "Wir haben das gut gemacht."

Ein Unentschieden und zwei Siege sprangen heraus in den Duellen mit dem FC Turin, Pescara und Palermo. Die Hoffnung für Sonntag ruht nun auf den Fans: "Vielleicht erreicht das Publikum die nächste Stufe und gibt uns einen zusätzlichen Schub."

Sampdoria Genua - AS Rom (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Der Trend spricht vor dem Duell am Sonntagnachmittag deutlich für die Gäste aus Rom. Sampdoria findet sich inmitten einer schweren Formkrise wieder und stürzte in den letzten Wochen Stück für Stück in den Abstiegskampf. Die Roma dagegen konnte die letzten vier Liga-Spiele gewinnen.

Hoffnung gibt es für Sampdoria somit nur wenig. Vorbild könnte das Duell aus dem letzten Jahr, siegte Sampdoria doch mit 2:1 nachdem Kostas Manolas ins eigene Tor traf. Problem: Die Hauptstädter sind defensiv seit der Rückkehr von Antonio Rüdiger unglaublich stabil.

"Es wird sehr hart", prognostizierte Roma-Stürmer Diego Perotti vor dem Duell. Er sieht vor allem im deutlich verlorenen Pokalspiel für Sampdoria einen Grund für die Gastgeber, gegen die Roma richtig aufzudrehen: "Das sind die Spiele, in denen du den Titel gewinnen musst."

Verzichten muss die Roma auf Mo Salah, der beim Afrika-Cup für Ägypten spielt. Sampdoria dagegen wird ohne Antonio Cassano antreteten, nachdem man sich mit dem ehemaligen Nationalspieler auf eine Vertragsauflösung einigte.

SSC Neapel - US Palermo (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Neapel hängt im Meisterschaftsrennen arg hinterher, spielt aber attraktiven und offensiven Fußball. Beide könnten gegen Palermo zum Faktor werden. 41 Gegentore haben die Gäste bereits kassiert, zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge.

Warum also kein attraktiver Sieg, der Neapel Rückenwind für die anstehenden Aufgaben gibt? Zuletzt verloren hat das Team im Oktober, der Konkurrenz läuft man dennoch hinterher. Dafür wurde Florenz in der Coppa Italia aus dem Weg geräumt.

Unruhe können auch die drohenden Abgänge von Manolo Gabbiadini und Emanuele Giaccherini nicht schaffen. Beide Spieler pochen auf mehr Einsatzzeiten, beide Spieler werden den Klub wohl noch im Winter verlassen.

Und Palermo? Die klammern sich an jeden Strohhalm. Zwangsweise, denn zu einem Nichtabstiegsplatz fehlen bereits elf Punkte. Gegen die beste Offensive der Liga wird das Team erstmals von Trainer Diego Lopez auf das Feld geführt.

