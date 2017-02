Zidane lobt Kroos und sieht Luft nach oben

Donnerstag, 16.02.2017

"Er hat einen brillanten Fuß und kann aus solchen Positionen mit seinem kraftvollen Schuss treffen. Ich freue mich sehr für ihn", so der Weltmeister von 1998 nach dem Spiel gegenüber der UEFA.

Für Zidane besteht bei seinem Schützling allerdings noch Luft nach oben: "Er taucht oft zu spät im Strafraum auf, darüber haben wir erst kürzlich gesprochen. Er hat die Möglichkeiten, noch mehr zu laufen."

Trotz der guten Ausgangslage, rechnet Zidane im Rückspiel mit einem heißen Tanz in Neapel: "Wir werden in ihrem Stadion leiden müssen, es ist immer noch ein offenes Duell. Wir müssen dorthin fahren und es mit unserem 3:1-Vorteil über die Bühne bringen." Das Rückspiel im Stadio San Paolo steigt am 7. März.

