Dybala bei Juventus vor Vertragsverlängerung

Mittwoch, 15.02.2017

"Ich bin kurz davor, einen neuen Vertrag zu unterschreiben", sagte Dybala im Interview. "Es fehlt nicht mehr viel. Mein Berater wird nach Italien kommen um die letzten Punkte mit Juventus-Manager Beppe Marotta zu besprechen."

Der Spieler wurde in letzter Zeit bereits mit Top-Klubs wie dem FC Bayern München und Real Madrid in Verbindung gebracht, scheint jedoch in der Serie A bleiben zu wollen.

Paulo Dybala im Steckbrief