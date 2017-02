Kahn schickt glücklosen Wetter zu CL-Spiel

Freitag, 24.02.2017

"An- und Abreise, Hotel, VIP-Tickets - alles inklusive. Ich hoffe, das ist ein kleiner Trost für Dich! Und ich bin gespannt, was Du diesmal tippst", schrieb Kahn. Jörres hatte in einer Düsseldorfer Tipico-Filiale mit 1,90 Euro Einsatz auf einen 4:2-Sieg von Atletico Madrid über Bayer Leverkusen und einen 4:3-Erfolg ManCitys gegen Monaco gesetzt.

Sane hatte in der 82. Minute noch zum 5:3-Endstand getroffen und Jörres' möglichen Mega-Gewinn damit doch noch zunichte gemacht. "Ich konnte es nicht fassen. So einen satten Gewinn hatte ich noch nie. Ich lag fünf Minuten mit dem Gesicht auf dem Boden", sagte der enttäuschte Wetter zu Sport1.

