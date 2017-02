Gelb-Rot für Rüdiger bei Roms Achtelfinaleinzug

Donnerstag, 23.02.2017

Wie Rom sowie Bundesligist Schalke 04 und Englands Rekordmeister Manchester schon am Mittwoch erreichte am Donnerstag auch der deutsche Ex-Nationalspieler Andreas Beck mit Besiktas Istanbul die nächste Runde: Die Türken gewannen gegen Hapoel Beer Sheva nach dem 3:1-Sieg in Israel auch das Rückspiel auf eigenem Platz 2:1 (1:0).

Zu den prominentesten Zwischenrunden-Gewinnern neben ManUnited gehört der frühere Europapokal- und Champions-League-Sieger Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister setzte sich gegen Borussia Dortmunds Champions-League-Vorrundengegner Legia Warschau auch ohne Ex-Nationalspieler Heiko Westermann nach einer Nullnummer im Hinspiel mit 1:0 (0:0) durch.

Ausgesprochen glücklich durch einen Treffer in der Nachspielzeit qualifizierte sich der belgische Vertreter RSC Anderlecht bei Zenit St. Petersburg nach seinem 2:0-Hinspielerfolg trotz seiner 1:3 (0:1)-Niederlage für das Achtelfinale.

In der Lostrommel für die Runde der letzten 16 liegt auch die Kugel der Überraschungsmannschaft von Zyperns Topteam APOEL Nikosia nach einem unerwartet klaren 2:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao (Hinspiel: 2:3). Außerdem zog Olympiakos Piräus (0:0 und 3:0 gegen Osmanlispor FK) ins Achtelfinale ein, das bereits am Mittwoch auch FK Krasnodar erreicht hatte.

Die Europa League im Überblick