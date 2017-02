Ranieri-Rauswurf: Lineker kritisiert Leicester

Freitag, 24.02.2017

In der Vorsaison hatte Ranieri das Team entgegen aller Erwartungen zum Titel geführt, bevor Leicester in dieser Spielzeit auf Rang 17 der Premier League abrutschte und nur noch einen Punkt vor einem Abstiegsplatz liegt. Am Donnerstagabend wurde er nur 24 Stunden nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla und 297 Tage nach dem Gewinn des Meistertitels entlassen.

Ein Nachfolger für Ranieri steht noch nicht fest. Bis auf Weiteres leiten Ranieris bisherige Assistenten Craig Shakespeare und Mike Stowell das Training und bereiten die Mannschaft auf das Punktspiel am Montag gegen Ex-Rekordmeister FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp vor.

