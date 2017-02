Jancker: "Lewandowski ist der perfekte Neuner"

Donnerstag, 23.02.2017

Gegenüber fcbayern.com äußerte sich Jancker voll des Lobes über seinen Erben: "Er ist perfekt. Er hat das richtige Alter und ist für mich ein perfekter Neuner."

Vor allem die Vielseitigkeit Lewandowskis hat dem Champions-League-Sieger von 2001 angetan: "Zuallererst schießt er Tore. Vor allem die Tore zum 1:0. Nicht nur das fünfte oder sechste; diese Tore macht er zwar auch, weil er immer geil auf Tore ist. Aber er macht oft das 1:0. Außerdem verliert er selten Bälle und er hat ein super Spielverständnis. Er setzt oft seine Mitspieler ein und bereitet auch Tore vor. Dazu ist er nicht unbedingt langsam."

In den letzten Wochen wurde zunehmend über die Last-Minute-Qualitäten des Teams von Carlo Ancelotti gesprochen. Diese sieht er in der DNA des Klubs verankert: "Das hat die Bayern schon immer ausgezeichnet. Und eigentlich ist es egal, wann man das Tor schießt, ob in der 1. oder 91. Minute. Es ist eine Frage der Qualität, dass man am Schluss noch einmal einen draufsetzten kann und Bayern hatte schon immer individuell starke Spieler. Klar braucht man am Ende auch ein Quäntchen Glück, aber man muss es nur wollen."

Während seiner sechs Jahre im Trikot des Rekordmeisters bestritt der 1,93-Hühne insgesamt 255 Partien, wobei ihm 79 Treffer gelangen. Aktuell hospitiert der 42-Jährige im Rahmen seiner UEFA Pro-Lizenz bei Bayern-Cheftrainer Carlo Ancelotti.

Robert Lewandowski im Steckbrief